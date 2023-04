¿Partido Liberal sancionará a congresistas que apoyen reforma a la salud?

En un comunicado, César Gaviria, expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, habló de las sanciones que caerían sobre los miembros de esa colectividad que se aparten de las decisiones tomadas como bancada. Lo anterior teniendo en cuenta la discusión de la reforma a la salud.



"Se aplicarán sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados y que incurran en violación de normas definidas como bancada", dice el documento, difundido en la tarde de este martes, 25 de abril de 2023.

En ese orden de ideas, César Gaviria ratificó que el Partido Liberal no apoya la reforma a la salud y que votará negativamente durante los debates.

"Estamos de acuerdo con el reparo que ha hecho el Partido Conservador sobre el desconocimiento del texto que llevarán a votación... Esas consideraciones nos llevan a mantener nuestra decisión de votar no a la reforma presentada", indica el comunicado.

Más sobre la reforma a la salud

La ministra Carolina Corcho habló sobre las críticas que ha recibido de sus detractores que la señalan de ser una persona que no permite el consenso ni el disenso, de ser intransigente y terca cuando de hablar de la reforma a la salud se trata.

“A mí qué me dicen que soy una ministra no dialogante, (pero) he tenido más de 300 reuniones desde que me posesioné, con organizaciones científicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional, partidos políticos, congresistas; con los partidos políticos he tenido 10 reuniones técnicas, con los congresistas vengo teniendo desayunos desde el año pasado, con todas las bancadas, con comunidad internacional, más de 300 reuniones hemos hecho para intentar concertar y esta reforma se ha modificado sustancialmente a lo largo del tiempo porque hemos aceptado y reconocido aportes importantes en cada uno de estos diálogos”, aseveró.

En medio de la entrevista, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le preguntó qué pasaría si las bancadas no aceptan las líneas rojas que existen alrededor del proyecto.

“Nosotros no les llamamos líneas rojas, les llamamos puntos importantes, temas claves porque obviamente respetamos plenamente la democracia liberal que queremos profundizar, la autonomía del Congreso de la República en su debate, en su discusión. Por supuesto, que el presidente y yo queremos que sea aprobada porque ha sido nuestro deseo presentar esta propuesta de país para mejorar la salud de los colombianos y colombianas”, dijo la ministra Corcho.