Partido Verde rechaza dardos del ministro de Salud: “No aceptamos su imposición ni la de nadie”

En medio de la polémica que se desató luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalara que congresistas del Partido Verde “hacen toda la oposición a pesar de que disfrutan de posiciones en el alto gobierno”, esta colectividad le respondió.



Por medio de un comunicado, el Partido Verde señaló que el jefe de la cartera de Salud “está equivocado” y que ellos “no aceptarán imposiciones”.

“Se equivoca el ministro Jaramillo si cree que la participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie”, enfatizaron en el comunicado.

Asimismo, el Partido Verde señaló que “la Alianza Verde, como Partido de gobierno, se ha comprometido con las políticas del cambio y ha ejercido la libre deliberación sobre los proyectos de ley en el Congreso de la República, así como el control político; diferenciándose de aquello que considera inconveniente para el país”.

Este pronunciamiento se da luego de que el ministro Jaramillo sostuviera, tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, que “uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición. Este presidente es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición a pesar que disfrutan de las posiciones en el alto gobierno, que se las hemos negado a nuestros propios militantes”.



Ya la congresista Catherine Juvinao, de esta colectividad, había expresado su molestia por estas declaraciones señalando que el funcionario insinuó que “tenemos que votar calladitos y sin chistar la reforma a la salud”.

“Con molestia, y no me voy a guardar los términos, a mí me parece absolutamente atrevido y absolutamente abusivo lo que ha hecho el ministro Jaramillo, básicamente de insinuar que porque el Partido Verde tiene participación en el gobierno, entonces nosotros tenemos que votar calladitos y sin chistar la reforma a la salud”, afirmó la representante a la Cámara.