Partidos Conservador y de La U apoyarán ponencia de reforma a la salud, pero con estas condiciones

El partido Conservador decidió, en bancada, apoyar la ponencia de la reforma a la salud , aunque con una serie de condiciones. En total fueron 133 proposiciones entregadas al ministro del Interior, Alfonso Prada, que será el encargado de radicarlas y presentarlas en primer debate.

Lo que buscan es mejorar el futuro de las EPS, que sigan a cargo de la gestión del riesgo en salud y la gestión financiera. Adicionalmente, no incluir los fondos territoriales al considerar que esto es “burocratizar” el sistema de salud.

Por otra parte, esperan que haya libre elección de entidad por parte del usuario. También piden claridad en el impacto fiscal.

En horas de la noche del lunes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, tuvieron un diálogo telefónico. Prada manifestó que Gustavo Petro es consciente de que no se incluyeron los acuerdos verbales en la ponencia y la promesa del gobierno ahora es tener en cuenta estos puntos en el debate de la ponencia, que se realizará en la Comisión Séptima.

Publicidad

“Hemos recibido mensajes por parte del ministro Prada en el sentido de que se acogerán estos acuerdos, esperamos que el Ministerio de Salud vaya en la misma línea (…) el voto es el definitivo, el voto es el que acepta o no un proyecto, y el voto hoy del partido Conservador es de carácter obligatorio, de acuerdo con la ley de bancadas. Si no se acogen los puntos, el partido no votará la reforma a la salud”, señaló Efraín Cepeda.

Por el lado del partido de La U también habría apoyo, así mismo con ciertas condiciones, prácticamente las mismas que hizo el Conservador, pues la lluvia de proposiciones previamente enunciada se construyó entre ambas bancadas y los equipos técnicos de las dos partes.

Sin embargo, por este lado sigue habiendo inconformidad. Minutos antes de ingresar al recinto donde se llevó a cabo la reunión, la presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, calificó como “molestia” y “aspectos marginales” algunas líneas que siguen consignadas en la ponencia a presentar y dice que no reflejan los acuerdos con el gobierno nacional.

Publicidad

Otro aspecto que la colectividad de Toro pide tener en cuenta es la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, y el sistema mixto de salud. El partido de La U dijo que solicitó que en el nuevo modelo converjan el privado y el público.

El siguiente punto es el manejo de los recursos. Aunque están de acuerdo con que la ADRES gire directamente a clínicas y hospitales, piden eliminar los fondos territoriales de salud.

Por último, señalan que con los Capri se desfigura el modelo que ellos habían propuesto y que las EPS tendrían más funciones de las que actualmente poseen, dentro de esas el aseguramiento.

“Esas proposiciones van encaminadas a mejorar el sistema, a que podamos lograr nosotros tener un sistema que salve vidas y que no destruya lo que hemos venido construyendo, pero que sí mejoremos, porque no podemos decir que estamos perfectos (…) es fundamental que esas administradoras que van a ser las gestoras de salud y vida, primero se mantengan en el tiempo; segundo, que administre la gestión de riesgo en salud operativo, que contraten y que auditen, porque lo que hay escrito hoy no nos satisface”, señaló Dilian Francisca Toro.

Publicidad

Se conoció que la discusión de la reforma a la salud iniciará el jueves 13 de abril en el Congreso.