Patricia Ariza habló sobre su salida del Ministerio de Cultura: “No fue elegante”

Patricia Ariza , exministra de Cultura, habló sobre su salida de esa cartera, misma que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro en medio de una alocución que tuvo lugar en la noche de este lunes, 27 de febrero de 2023. Durante ese discurso también se anunció la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y María Isabel Urrutia, ministra del Deporte.

En diálogo con El Espectador , Patricia Ariza indicó que la forma que empleó el presidente Petro para alejarla del cargo “no fue elegante”.

“No he hablado con el presidente, pero sí me hubiese gustado hacerlo, que me diera la noticia mirándome a los ojos. Desde el primer día, lo que hacemos los ministros es tener lista la carta de salida y esa es la decisión del presidente, está en todo su derecho. Lo que no acepto es que no se valoren las cosas que hicimos, insisto, no fue elegante, pudo hacer una llamada por teléfono y hablar conmigo”, indicó Ariza.

“Soy una persona con una trayectoria lo suficientemente importante en el arte y la cultura como para que me entere por las noticias de que me sacó”, complementó Patricia Ariza.

La exministra de Cultura recalcó que, pese a su desazón por las formas, no está “en contra del Gobierno”.

“No me gustó, pero no estoy en contra del presidente Gustavo Petro. Hicimos cosas muy importantes que seguramente dejarán huella… No soy ni seré su enemiga, seguiré respaldándolo y seguiré siendo leal, esa palabra es muy importante en mi vida. Me hubiera gustado que me diera la cita que desde hace tiempo venía pidiendo”, sostuvo.

El remezón ministerial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, citó a las cinco de la tarde de este lunes, 27 de febrero de 2023, al ministro de Educación, Alejandro Gaviria , y cara a cara le pidió la renuncia, según le indicó una fuente presidencial a Noticias Caracol.

El mandatario le hizo la solicitud de renuncia con varios argumentos: el Gobierno quiere una sola voz en el interior sobre los temas nacionales. Alejandro Gaviria había sido un crítico de la reforma a la salud.

En cuanto a la renuncia solicitada a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, la fuente presidencial señaló que la salida de ambas se debe a una mala gestión y por no entregar los resultados que el jefe de Estado les había pedido.