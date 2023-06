"Paz total tiene enormes vacíos que aprovechan grupos al margen de la ley": gobernador de Antioquia

En entrevista con Noticias Caracol, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, habló sobre las razones de pedirle al Gobierno del presidente Gustavo Petro rediseñar su propuesta de paz total. Los gobernadores denuncian aumento de actividades delictivas en las regiones por parte de los actores armados.



"Lo que significa fundamentalmente es que la paz total tiene enormes vacíos, la paz total ha demostrado que tiene falencias que están aprovechando los grupos al margen de la ley para eso, para incrementar sus actividades ilegales y expandirse en los territorios, para aumentar el reclutamiento de menores y el reclutamiento en general", aseguró Gaviria.

En un taller el pasado fin de semana, los gobernadores de Colombia aseguraron que se han incrementado delitos como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento.

"Con el ministro de Defensa, el comisionado de paz, el viceministro de Justicia clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento, porque no cabe la menor duda, lo escuchamos en todos los departamentos, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido, en gran medida, producto de esas falencias de esos vacíos a partir del primero de enero de la paz total", aseguró el gobernador de Antioquia.

Aclaró que "es una posición generalizada" de todos los mandatarios y no tiene tintes políticos, como algunos sectores han señalado.



"Hay personas que quieren ver esto desde el punto de vista ideológico o político. No, esto es un clamor de los gobernadores de todos los partidos, de todas las regiones, sin distingo de ideología, porque hay una cosa que sí tenemos clara, que es la prioridad y la importancia de la seguridad y de la paz, de la verdadera paz que es el imperio de la ley y por eso esto es una posición unificada que se ha manifestado ya en tres cumbres de gobernadores y también se manifestó en este taller de trabajo con el Gobierno nacional encabezado por el ministro de Defensa", manifestó.



Publicidad

Asimismo, se refirió a un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas Clan del Golfo donde lo señalan de hacer acusaciones falsas.

"Me parece gravísimo que grupos al margen de la ley mencionen directamente a alcaldes, a gobernadores, como en el caso mío. Esta es la tercera ocasión que en un comunicado del Clan del Golfo mencionan de alguna manera amenazante al gobernador de Antioquia, eso me parece además que es una muestra de un ataque a la libertad de expresión, pero eso no me va a callar y lo que yo estoy diciendo es la misma verdad que está diciendo prácticamente todos los gobernadores y estoy hablando con la voz de la gente de Antioquia, que me lo piden y me lo claman". puntualizó el gobernador.