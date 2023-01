“Pedimos la evidencia contra Santrich, pero no llegó”: magistrado Jesús Ángel Bobadilla

Las declaraciones de un juez de EE. UU. y un agente de la DEA fue con lo que contó la sala de revisión de la JEP para estudiar el caso, asegura el togado.

¿Por qué si la magistrada Díaz considera que sí había pruebas, los demás magistrados de la sala consideraron lo contrario?

“Respetamos muchísimo las posturas de disenso al interior de la sección, fue una discusión absolutamente intensa. No obstante la sección de revisión en relación con el tema planteó que, efectivamente, no hubo pruebas.

La postura disidente lo que dice es que es suficiente la acusación y la relación que se indica sobre la fecha de los hechos. La decisión mayoritaria lo que plantea es que para evaluar la conducta y determinar la fecha lo que se necesita son las pruebas y por eso se pidieron a través de cooperación internacional, pruebas que nunca llegaron.

Entonces las evidencias que soportaban esa acusación no hicieron parte del expediente de la garantía de no extradición del señor Hernández Solarte”.

Las presuntas irregularidades en investigación contra Santrich que denunció la JEP en su fallo

¿Magistrado, qué tenía la JEP para estudiar o no la extradición de Santrich?

“Reitero que la evidencia que solicitamos eran las que estaban en el listado de pruebas del ‘indicment’ o acusación de autoridad judicial extranjera. Eso fue la que requerimos y todos los medios registraron la respuesta que dio el Departamento de Justicia de EE. UU. en la que declinaban la colaboración y no remitían esa prueba.

¿Que existía en el expediente? Existía la solicitud de extradición, la acusación. Se aportó como sustento de esa solicitud una declaración jurada de un fiscal que hizo una relación sobre en qué consistió la investigación y las normas que aplican en Estados Unidos para tipificar esos delitos y la declaración de un agente de la DEA que hizo una relación de que lo que pasó en la investigación.

Como tal no se contó con la evidencia que fue enlistada y que fue la que pedimos para evaluar la conducta”.

¿Ha podido ver el nuevo video que se filtró donde se ve a Santrich negociando lo que sería un cargamento de droga?

“Quiero admitirle que he debido comunicarme con diferentes medios en las últimas horas, son ustedes lo que me han referido ese video. No lo he visto.

El periodo probatorio que ofreció la JEP fue extenso y ampliado como se recuerda por el extravío de la carta rogatoria. No llegó ningún video ni evidencia que solicitamos.

No recibimos el video al que hacen alusión los medios, que está circulando en las redes sociales”.

¿Ese video puede allegarse a la apelación de la Procuraduría?

“Le contesto desde la percepción de la sección; la sección consideró un debido proceso al interior de este trámite, un periodo probatorio que está agotado y seria extemporáneo, desde la sección, recibir más pruebas.

Este es el video que demostraría los vínculos de Jesús Santrich con el narcotráfico

No obstante, respetuoso del estado de derecho y a lo anunciado por el señor procurador de impugnarse la decisión, una decisión que es razonable, será la sección de apelación como última instancia quien determine si considera que la aparición de prueba sobreviviniente puede ser aún considerada.

Ya no me corresponde a mí y respetaré y acataré la decisión de los superiores en este caso.

Le corresponde a la sección de apelación si es oportuno o no aceptarla”.