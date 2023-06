Pelea entre congresistas de Alianza Verde por reforma a la salud: unos piden archivarla

Cinco congresistas de la Alianza Verde firmaron una proposición junto con otros cuatro parlamentarios independientes en la que pidieron archivar la reforma a la salud. Esta fue la manzana de la discordia que llevó a militantes de la bancada a discutir durante el primer debate de la iniciativa en plenaria.

Martha Alfonso, coordinadora ponente de proyecto, les reclamó airadamente a algunos miembros de la colectividad. Katherine Miranda, Cristian Avendaño y Catherine Juvinao la escuchaban: “Estoy mamada, mamada es mamada, de esta situación”.

La representante Juvinao, sentada desde su curul, le pidió que se calmara. “Martha, primero no me manotees. Te calmas, ¿sí? Ya, hágame el favor y no me manotee”, decía.

Tras la discusión, la congresista Alfonso manifestó que la Alianza Verde “es un partido de gobierno y quienes no se sientan a gusto dentro de la decisión de una bancada de gobierno, pues deberían renunciar a sus curules”.

Ante esto, Juvinao consideró que “eso es una visión extremadamente pobre de la democracia y extremadamente pobre de quienes hemos construido una carrera política siendo veedores”.

Por su parte, el representante de la Alianza Verde Cristian Avendaño dijo que no se trataba de “una defensa de las EPS, es que no podemos dar un paso en falso, con la salud no podemos jugar”.

Otro partido que presentó proposición de archivo para sacar del debate la reforma a la salud fue el conservatismo.

“De hecho, ayer compartimos una proposición de archivo que ya estamos firmando la mayoría de representantes. Igualmente, todos como bancada decidimos no votar la reforma”, indicó el representante Luis Miguel López.

La oposición se unió para anunciar que votará de forma negativa la reforma a la salud y solicitó al presidente Gustavo Petro respeto por las instituciones y la prensa.

Juan Espinal, representante por el Centro Democrático, afirmó que “no estamos en el ánimo de plan tortuga, queremos dar el debate en el Congreso de la República y de frente a todos los colombianos. Esta mañana radicamos la ponencia de archivo y yo espero que la Cámara de Representantes hoy les responda a todos los colombianos”.

La votación de la iniciativa no pudo avanzar por el alto número de impedimentos que radicaron los congresistas y por la falta de quórum.