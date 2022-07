Peñalosa dice que no realizar fracking “hace más pobres a los colombianos” y Petro le responde

Enrique Peñalosa y el presidente electo Gustavo Petro protagonizaron un rifirrafe en Twitter por sus posiciones frente al fracking, práctica que sería prohibida por el nuevo gobierno.

“Los beligerantes anuncios de la minambiente de Petro que no habrá fracking, cuando sí lo hay en Canadá, Australia o EE. UU., simplemente significa que se dejarán dólares de petróleo bajo tierra, que jóvenes colombianos tendrán menos oportunidades, que habrá menos obras públicas”, cuestionó el exalcalde de Bogotá.

María Susana Muhamad, ministra de Ambiente designada por Gustavo Petro, ha dicho que su cartera analiza suspender los pilotos de fracking en el país.

“Queremos prohibir el fracking en el Congreso de la República y detener las licencias de los pilotos de fracking, que va a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno entrante”, dijo la funcionaria en entrevista con Noticias Caracol.

Por su parte, el presidente electo no dudó en responderle a Peñalosa: “Hermano, el problema no es cuantos dólares quedan bajo tierra si no se hace fracking, sino cuantas vidas se pierden encima de la tierra, si se hace”.

Sin embargo, el exalcalde insistió en que “no hacer fracking hace más pobres a los colombianos”.

“Presidente, le pregunto más bien a usted ¿cuántas vidas se han perdido en Canadá, Rusia, Australia o Estados Unidos por hacer fracking? ¿Acaso cree que usted es el único que protege el medio ambiente y la vida de los ciudadanos?” señaló Peñalosa.