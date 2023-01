“Perro que ladra no muerde”: Duque sobre ejercicios militares de Venezuela en la frontera

Aseguró que no caerá en provocaciones y “seguirá respondiendo a esa necesidad que tiene el pueblo venezolano en estos momentos de crisis”.

Desde Cúcuta, el presidente Iván Duque sostuvo: “Perro que ladra no muerde, a él (Maduro) le encanta todos los días provocar y provocar para, por esa vía, tratar de ganar algo de respaldo popular, que lo perdió todo por empobrecer al pueblo venezolano”.

Y añadió: “Nosotros ni nos dejamos provocar ni provocamos. Colombia es un país que seguirá defendiendo no solamente sus principios democráticos, sino que también seguirá respondiendo a esa necesidad que tiene el pueblo venezolano en estos momentos de crisis”.

Unos 3.500 militares y policías venezolanos fueron desplegados el jueves en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico y el contrabando de combustible, informó una fuente oficial desde Caracas.

El despliegue en el estado Táchira forma parte de unos ejercicios militares iniciados el 24 julio en varias regiones del país, dijo a periodistas Remigio Ceballos, jefe de operaciones de la Fuerza Armada.

En el mismo toman parte militares, policías e integrantes de la milicia, un cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada, añadió el almirante en el puente binacional de Tienditas (municipio de Ureña), que permanece bloqueado por las autoridades venezolanas desde febrero pasado.

Venezuela rompió relaciones con Colombia -país con el que comparte 2.200 kilómetros de frontera- en febrero último, luego de que su vecino apoyara el intento fallido del líder opositor Juan Guaidó para ingresar ayuda estadounidense a la nación petrolera.