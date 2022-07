Peticiones de alcaldes a Gustavo Petro: uno propuso no tratar como criminales a los de primera línea

Los alcaldes de las capitales de Colombia llegaron a Bogotá para reunirse con el presidente electo, Gustavo Petro, y exponer las necesidades de sus regiones. El futuro gobernante no pudo asistir por quebrantos de salud, pero Alfonso Prada escuchó a cada uno en su representación.

Entre las propuestas planteadas estuvo la del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien solicitó no tratar como criminales a los integrantes de la primera línea, ya que se debe analizar el contexto en cada caso porque detrás de lo ocurrido hubo un estallido social.

Sarahay Rojas, presidenta de Asocapitales, expresó su preocupación por “todas las reformas".

"Sin duda alguna, el presidente ha mencionado varias reformas que para nosotros son todas inquietantes porque somos los mandatarios de ciudades locales los que materializamos eso en los ciudadanos”, indicó.

Pero Daniel Quintero, alcalde de Medellín, no comparte esta postura.

“Increíble que hoy dé cárcel que un político se robe la plata, muy bien, pero que no dé cárcel que alguien no pague sus impuestos o que se robe la plata de los impuestos para no pagarla. Yo creo que todos tenemos que ponernos el propósito, este país tiene muchas necesidades y todos tenemos que poner”, dijo.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que las tarifas de energía son inviables y el costo para la solución debe ser subsidiado por todo el país.

“Así como todos los colombianos estamos financiando, por ejemplo, las dos líneas del metro de Bogotá, y no hemos salido nosotros a alzar la mano y decir que es injusto que se hagan dos líneas del metro de Bogotá y no se hagan en el Caribe”, anotó.

Sobre la construcción de centros de educación superior, el alcalde de Cali dijo que tiene listo un predio de 25 hectáreas donde quieren "la mejor y más importante universidad del suroccidente de Colombia”.

Andrés Hurtado, mandatario de Ibagué, habló sobre el mismo y pide construir “la universidad más grande en el centro del país".

"Ya tenemos un lote bastante grande de 76 hectáreas donde puede construir la universidad pública más grande del centro de Colombia”, afirmó.

También hubo peticiones de la Alcaldía de Mocoa, que asegura que la reconstrucción de las viviendas tras la avalancha de 2017 va a paso lento.

Tras el encuentro con los alcaldes, Prada expresó que hay problemas muy serios y que se reprogramará la reunión para que Gustavo Petro pueda estar presente.