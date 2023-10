Petro a las disidencias: “No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”

Desde el Cauca, en medio de anuncios sobre la política antidrogas, el presidente Gustavo Petro les hizo una advertencia a las disidencias de las FARC, grupo ilegal que combate contra las tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia.

“Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado, yo la di. Allí no puede haber confusión. Sinceramente, después que habían matado a unos policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana”, manifestó el presidente Petro.

“No puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”, les recalcó el presidente Gustavo Petro a las disidencias de las FARC, organización criminal que está a pocos días de instalar una mesa de diálogos con el Gobierno nacional.

Y es que es crítica la situación de seguridad y orden público en el municipio de Argelia, Cauca, por cuenta de hostigamientos de las disidencias de las FARC, que se tomaron un colegio y dejaron a más de mil estudiantes sin poder recibir clase.

Una imagen de uno de los presuntos miembros de ese grupo ilegal muestra al delincuente sentado, vistiendo prendas militares, mientras deja su fusil y demás elementos de guerra sobre un pupitre de la institución, ubicada en zona rural del municipio.

Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Educadores del Cauca, denunció además que hay “más de 100 educadores amenazados, la interrupción del proceso académico de manera normal, el trauma psicológico, no solo de la comunidad sino también de los educadores y más de los niños, y como recuerdan, el cruce de esta confrontación ha cobrado vidas de menores”.

Pese a los hostigamientos y las situaciones violentas por parte de este grupo criminal, las delegaciones del Gobierno nacional y las disidencias de las FARC confirmaron que los diálogos de paz siguen en pie.

Las negociaciones habían sido puestas en duda después de que en los últimos días se presentaron actos violentos en regiones como el Cauca, donde las confrontaciones entre las disidencias y las Fuerzas Militares del Estado dejaron en entredicho la voluntad de paz del grupo armado ilegal.

Debido a las incógnitas sembradas en muchos, el jefe del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco, publicó un video con un mensaje sobre las negociaciones y el cese al fuego.

"Es momento de que paremos la guerra, nosotros ya dimos el primer paso. La instalación de la mesa y el decreto de cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial está a la vuelta de la esquina luego de un año de muchos tropiezos", explicó el líder del grupo al margen de la ley.