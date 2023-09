Petro aclara que propuesta de EE. UU. sobre Tapón del Darién no es construir "un muro físico"

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del éxodo migratorio que transita por el Tapón del Darién, una espesa selva que conecta a Colombia con Panamá. A través de un video publicado en las redes sociales de Presidencia, el mandatario aseguró que le pidieron que detuviera el flujo de personas que pasa por allí, pero no construyendo "un muro físico".



“El Tapón del Darién se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano, mayoritariamente la población que cruza es venezolana, lo acabamos de confirmar con Panamá, que se encuentra en el otro lado. Nos han pedido desde aquí el poder político de este país que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Una especie, no un muro físico”, aseguró el presidente de Colombia.

El jefe de Estado indicó que el propósito de las naciones debería ser atacar los orígenes de los fenómenos migratorios.

“La construcción de una serie de barreras que filtren la población que está pasando de tal manera que no llegue a los Estados Unidos, es la propuesta que hemos recibido de Estados Unidos. Nos oponemos a no mirar las causas reales de la migración hacia los Estados Unidos. Tenemos más o menos 3.000 personas al día, eso hará que el año entrante pase un millón si no cambian las cosas”, agregó el mandatario.

Petro recalcó que, aunque muchas personas intentan cruzar el Tapón del Darién, la mayoría son de nacionalidades diferentes a la colombiana.

“Nunca Colombia había visto algo semejante. El porcentaje de colombianos no es grande, es decir, no ha arrastrado a la población colombiana hacia Estados Unidos en una gran cuantía, sin embargo, están muriendo niños colombianos, mujeres. Las proporciones en su mayor extensión son de Venezuela, la población venezolana que pasó antes del COVID-19, que se repartió entre los países incluido el nuestro y que ahora quiere ir en masa hacia los Estados Unidos”, acotó.

Desde su visión, la solución es poner la lupa en los países de origen de los migrantes: “Ya se configuró un éxodo que solo se detiene mirando los países de origen y resolviendo los problemas que allí hay, que están expulsando población. El primer caso resulta ser Venezuela y lo que está expulsando a la población se llama bloqueo”.