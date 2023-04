Petro advierte falta de recursos para acuerdo de paz: “Quiero aplicarlo, pero vale $150 billones”

En la tarde de este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , hizo una dura advertencia sobre el difícil panorama para implementar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.

La hizo durante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, donde alertó sobre lo firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El mandatario cuestionó si el acuerdo de paz se realizó teniendo en cuenta su viabilidad financiera o si solo se hizo para lograr el desarme de ese grupo armado ilegal.

Publicidad

“Yo he dicho: ‘¿se firmó ese acuerdo con intención de aplicarlo o con la intención de desarmar las FARC y punto, y después a la colombiana refundir todas las cosas?’. Porque sí, como yo no soy de ese estilo, ahí sí fallé porque no aprendí esas maromas”.

Publicidad

Y agregó: “Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero vale $150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto, y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde voy a sacar $150 billones?”.

Críticas a la implementación del acuerdo

El presidente Gustavo Petro también lanzó duras críticas a la implementación del acuerdo durante el gobierno del mandatario Iván Duque, asegurando que en cuatro años hizo trizas la paz porque, recalcó, solo logró el 0,3%.

Ante esto, Petro propone medidas drásticas como que la emisión de dinero que realiza periódicamente el Banco de la República no vaya a los bancos, sino que sean bonos para reparación de las víctimas de la violencia.

Publicidad

“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia, y creo que acortaríamos los tiempos”.

Publicidad

Y puntualizó: “Me excomulgan si digo eso, no la Iglesia, el banco, que es peor que la Iglesia. Pero ¿cómo más? O decimos la verdad 'no se puede’ o hay un camino no ortodoxo para hacerlo”.

El jefe de Estado también se planteó un cuestionamiento sobre el punto uno del acuerdo de paz, que tiene que ver con la reforma rural y la repartición equitativa de la tierra.

Publicidad

Se preguntó que si en un siglo se logró solo repartir 1.100.000 hectáreas, cómo será posible que de aquí a 15 años se repartan, se compren y se entreguen tres millones de hectáreas, como lo plantea el acuerdo de paz.