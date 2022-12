Petro anuncia que jóvenes detenidos en protestas “serán gestores de paz antes de Nochebuena”

El presidente Gustavo Petro anunció que los jóvenes que hicieron parte de las protestas en Colombia y que están presos “serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”. Sus palabras generaron todo tipo de reacciones.

El pronunciamiento lo hizo en Pasto, Nariño, durante un encuentro con líderes de juntas de acción comunal.

Según el mandatario, su “gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas, que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias".

“El derecho a la protesta es un derecho democrático, el derecho a expresarse, a movilizarse es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su Policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio, este lugar donde el miedo cundió y se llenó el espacio de temor debe ser redignificado”, sostuvo Petro.

Acto seguido expresó: “Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”.

Las palabras de Petro generaron reacciones como la del opositor Miguel Uribe, senador del Centro Histórico, quien coincidió en las palabras del presidente en que “protestar es un derecho", pero enfatizó que "quien lo haga, debe hacerlo pacíficamente”.

Subrayó que “integrantes de la ‘primera línea’ están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”.

Es presidente, no dictador.

Pero el senador Gustavo Bolívar, de la coalición de gobierno, defendió la postura del presidente y recordó que “paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla, que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?”.

Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?