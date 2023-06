Petro arremetió contra la prensa: analista recuerda lo sucedido con medios en dictadura de Nicaragua

Este miércoles, 7 de junio de 2023, fue un día de marchas en diferentes ciudades de Colombia. Los ciudadanos salieron a las calles a respaldar las políticas y reformas que son impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En medio de la jornada, el jefe de Estado aprovechó una intervención en la plaza pública para hablar sobre diferentes temas.

“No soy yo el Gobierno, son ustedes. Yo soy apenas un mandatario de ustedes, un sirviente de ustedes. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Una vez tumben las reformas, piensan si el Gobierno está aislado destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado”, aseguró el mandatario.

Además, el presidente Gustavo Petro se refirió a los insultos que ha recibido la vicepresidenta Francia Márquez y se refirió a las más recientes encuestas.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene a la piel negra? Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia”, agregó.

En ese orden de ideas, Gustavo Petro se refirió a los señalamientos sobre ingresos de dineros a su campaña presidencial.

“Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va”, afirmó.

Reacciones a las declaraciones de presidente Petro

Las palabras de Gustavo Petro generaron reacciones de diferentes sectores del país.

“En la dictadura de Nicaragua, todo medio ha sido cerrado, porque al dictador no le gusta nada que no sea aplauso. En Cuba no existe prensa libre, porque a la dictadura cubana solo le interesan los aplausos. En Venezuela no existe prensa libre, porque a esa dictadura solo le interesan los aplausos. A mí me gustan más los líderes democráticos, bien sean de izquierda, centro o derecha. Siento que es un mal camino señalar todo el tiempo que cualquier crítica que se haga del Gobierno es porque hay un complot. Benedetti no es un complot de la prensa”, aseguró el analista Juan Carlos Flórez.

“Se amenazan a los ministros que forman el Gobierno con que el que no esté de acuerdo, se va. Esa no es una forma correcta de armar un equipo porque el mandatario estará sujeto siempre a que las voces sean de apoyo”, sostuvo Juan Luis Mejía, exdirector de EAFIT.

“Yo quisiera destacar, aparte del llamado al Congreso de la República, dos elementos importantes. Uno, el llamamiento a continuar la movilización, que es lo que siempre ha hecho el movimiento sindical y social. Dos, el anuncio de su desplazamiento a Cuba, donde, sin duda, se firmará un acuerdo de tregua con el ELN”, recalcó Francisco Maltés, presidente de la CUT.

“Creemos que en una sociedad como la nuestra debe tener la capacidad de unirse alrededor de las grandes necesidades. Estamos convencidos de que el camino no es generar polarización o culpables que eventualmente sean injustamente señalados. Por el contrario, ante semejantes problemas que tenemos, ante el reto de la sostenibilidad, de la superación de la pobreza, de la atención a víctimas de conflicto, de la atención a vulnerables, la solución inteligente es la de generar unión y consenso. Hacemos una invitación a todos en Colombia a hacer nuestro mejor esfuerzo para tener una sociedad mejor”, aseveró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

“Un buen gobernante tiene muchos seguidores y en realidad la marcha hoy no demostró que Colombia está de acuerdo con las últimas decisiones del presidente Petro”, concluyó Pastor Édgar Castaño, presidente de CEDECOL.