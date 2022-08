Petro califica de "aberrante" la desigualdad en Colombia y explica su propuesta para combatirla

El discurso de Gustavo Petro como nuevo presidente de los colombianos tuvo capítulo aparte para hablar de la economía y de cómo buscará que el país sea menos desigual, en temas como las oportunidades laborales para mujeres. Además, recalcó que habrá reformas tributaria, a la salud y las pensiones.

El nuevo mandatario señaló en la Plaza de Bolívar de Bogotá que “el 10 % de la población colombiana tiene el 70 % de la riqueza. Es un despropósito y es una verdadera inmoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No es cierto que el mundo sea igual, no es cierto que en la mayoría de los países del mundo esta desigualdad social que tenemos en Colombia exista. Somos una de las sociedades más desiguales socialmente en todo el planeta Tierra y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una Nación, si queremos vivir en paz”.

Afirmó que “con voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas”.

Para Gustavo Petrom, “la igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia”.

Petro habló de impuestos

Sobre los impuestos a las personas que más tienen ingresos o ganancias en Colombia dijo que “el llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna".

“Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. No es un asunto solo de caridad, es un asunto de solidaridad humana. La solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización”, incluyó en su pronunciamiento.

“Seremos iguales cuando el que más tiene, al pagar sus impuestos, lo haga con gusto y con orgullo”

Gustavo Petro señaló que “el gasto del Estado no es para las mafias de las políticas, es para la gente del pueblo” y que, para garantizarlo, su gobierno plantea “una reforma tributaria, una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral, una reforma de la educación”.

Añadió que “por eso hemos priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales”.

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos, en un Estado que debe proteger la transparencia del gasto, y en una sociedad que se merece vivir en paz”

Hambre en el país

Ante mandatarios de Latinoamérica y del mundo, más los seguidores que lo acompañaron en el centro de Bogotá, Gustavo Petro señaló que “llegó el momento de ser conscientes que el hambre avanza, que avanza por todo el mundo porque se derrumbó una idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el comercio internacional. El comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni negativo, pero si no se maneja con inteligencia y se planifica puede destruir economías y vidas. El mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables”.

Para el mandatario, “Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr el hambre cero. Una misión del Estado con todo el sector privado que quiera unirse debe garantizar la plena alimentación sana de toda la sociedad colombiana y lograr excedentes de exportación. En la tierra en donde el ser humano descubrió el maíz debemos producir de nuevo maíz. El Estado tendrá que brindar riegos, créditos, técnicas, semillas mejoradas, protección, el campesinado y la empresa privada puede brindar el trabajo y el empeño cotidiano para lograr que nuestros campos vuelvan a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo”.

Anunció que “volveremos a construir distritos de riego con el Ejército y casas campesinas y caminos vecinales con los soldados de la Patria. Ejército, sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible. Los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de la salud preventiva del pueblo colombiano”.

Otra de las disposiciones dentro de su mandato es que “todos los bienes en extinción de dominio de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas”.

Su compromiso para que la igualdad de género sea posible fue que “no podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres, que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a las tareas de cuidado, que estén menos representadas en nuestras instituciones”.

Gustavo Petro puntualizó esta parte de su intervención diciendo que “ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza”.