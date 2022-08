Petro criticó demora en construcción del hospital de San Andrés: “Hay una zapata de cemento”

La primera visita de Gustavo Petro como presidente a Providencia estuvo cargada de sorpresas para el mandatario, quien luego de recorrer la isla, acompañado de las autoridades que lideran el proceso de reconstrucción, se enteró de que el costo de cada vivienda nueva es de 600 millones de pesos.

“¿Por qué un valor tan sorprendente?, ¿cómo puede valer en Providencia una casa de concreto, con algo de zinc y acero, 600 millones de pesos? Pregunté a quienes se encargaron del proceso y me dijeron básicamente que por los costos de trasladar el concreto, del cemento, del acero, en barcazas desde Cartagena hasta la isla de Providencia”, afirmó el mandatario.

Ante este elevado costo de cada vivienda, Gustavo Petro manifestó que es necesario que los órganos de control inicien un proceso de investigación.

“Eso amerita investigaciones, indudablemente, y espero que los órganos de control la hagan a partir de costos unitarios de la reconstrucción. A nosotros nos corresponde variar el rumbo en lo que queda y demostrar que se puede hacer mucho mejor y más barata”, explicó el jefe de Estado.

Otra de las falencias que el presidente encontró durante su recorrido fue la falta de prioridad a la reconstrucción del hospital, que tan solo empezó obras a finales de julio.

“Como haber comenzado por el hospital de la isla que solo una semana antes de nuestra posesión comenzó a construirse. Hoy no hay sino una zapata de cemento allí, no hay hospital, no hay comida suficiente; hay es zozobra económica”, agregó el presidente.

En igual sentido se pronunció Carolina Corcho, ministra de Salud: “Fue sorpresivo no encontrar hospital. De hecho, en este momento, estamos con un hospital de campaña que está en una zona vulnerable. Donde haya otra tragedia el hospital es el que tiene mayor vulnerabilidad”.

A los problemas de vivienda y falta de hospital se le suma el difícil acceso al agua potable y los problemas de saneamiento básico. Por eso el mandatario denominó como una “reconstrucción humana”, pensada en la gente y sus necesidades, el proceso de continuidad que se llevará dentro de su gobierno.

“En la isla hay hambre. La reconstrucción no tenía que ser vista desde el concreto y los contratistas sino desde el punto de vista humano y de la cultura de la sociedad raizal de la isla de Providencia”, puntualizó Gustavo Petro.

En horas de la tarde el presidente visitó el campamento por la dignidad, allí se reunió con pescadores y líderes de la isla para escuchar de primera mano las problemáticas que los aquejan para fijar compromisos.

Y anunció: “Vamos a iniciar con el Ministerio de Comercio el fortalecimiento de las cooperativas de pesca, tanto de Providencia como de San Andrés, que las haga pasar de artesanales a la industrialización y que elimine intermediarios foráneos”.

Otro de los compromisos de Gustavo Petro con los isleños será terminar los escenarios emblemáticos, llevar internet de fibra óptica a Providencia y construir con los posibles cónsules y embajadores raizales acuerdos con los países del Caribe para proteger la reserva de biosfera Seaflower.