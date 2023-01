Petro da nombres de periodistas que supuestamente aceptaron dinero de Odebrecht

Ángela Calderón, una de las señaladas, denunciará al senador por injuria y calumnia. Uribe también acusó a Santos de aceptar dinero de la multinacional.

Estas denuncias se conocieron durante un fuerte debate en el Congreso sobre los dineros calientes de Odebrecht en Colombia.

El senador Gustavo Petro denunció presuntos sobornos de la polémica multinacional a varios periodistas.

"El señor Juan Mesa Zuleta, exjefe de prensa de Juan Manuel Santos; la señora Ángela Calderón, que es la actual jefa de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor Humberto Martínez; Camilo Cano, Marilyn López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal", enumeró el congresista por Colombia Humana.

Y el senador Armando Benedetti amplió esa acusación, aseverando que “hay otros directores de radio, que ellos sí recibieron y llamaron a funcionarios públicos a aconsejar, (entre) el 2010 y 2014”.

Poco después, frente a lo que calificó como “falsas y calumniosas aseveraciones” del senador Petro, la periodista Ángela Calderón informó que lo denunciará penalmente por los delitos de injuria y calumnia, pues asegura que ella nunca ha sido asesora de Odebrecht.

"No podemos seguir callando ante las aseveraciones mentirosas e irresponsables que el señor Gustavo Petro viene haciendo continua y sistemáticamente contra colombianos que, como en mi caso, siempre hemos actuado con total transparencia en el ejercicio de nuestras actividades profesionales", expresó en un comunicado.

“Señor Gustavo Petro, no le voy a permitir que con oscuros fines politiqueros mancille mi nombre, causándome no solo un grave daño a mí, sino también a mi familia y a mis allegados. Nos veremos ante la justicia, en la cual confío plenamente. Está usted frente a una mujer de conciencia limpia, con más de 30 años de reconocida trayectoria profesional y que no le teme a la verdad ni mucho menos a usted”, concluyó.

Uribe contra Santos

En el mismo debate, el senador Álvaro Uribe señaló al expresidente Santos de haber recibido dineros de la multinacional brasilera , al citar a un informante que dice tener pruebas.

“Es la misma fuente que afirma que Juan Manuel Santos se reunió varias veces con Odebrecht. Coordinaron esos aportes (a la campaña)”, señaló.

Tras la denuncia, el congresista por el Partido de La U Roosvelt Rodríguez instó a Uribe “a que ese informante anónimo traiga la pruebas y, si se tiene que caer la institucionalidad, que se caiga”.

Durante la discusión también se defendió el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

“Honorables senadores, yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley”, dijo al rechazar haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña de 2014.

