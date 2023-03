Petro declara insubsistente a María Isabel Urrutia por firmar contratos tras sacarla del ministerio

El presidente Gustavo Petro anunció este martes que declaró insubsistente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, “por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”. Aclaró que lo anterior “quiere decir firmar contratos después de que pedí su carta de renuncia”.

El mandatario colombiano anunció el pasado 27 de febrero la salida de tres ministros de su gabinete, entre ellos la medallista olímpica María Isabel Urrutia.

Después de eso y durante una semana, la exministra firmó 260 contratos.

“La indelicadez o corrupción, eso nunca lo encontrará de parte de María Isabel Urrutia, porque tengo un nombre que cuidar y unos colombianos que confían en mí”, respondió la exdeportista al presidente luego de conocer los trinos publicados este martes 7 de marzo.

Según ella, “limpiar el ministerio de la politiquería, creo que fue lo indelicado que he hecho como ministra, porque de otra forma todo lo que hemos hecho, desentrabar los juegos deportivos nacionales, los proyectos que había para municipios muy pobres, que no se les había dado, lo hicimos. Entregamos los recursos para que hicieran las obras, entonces no veo en qué parte he actuado indelicadamente”.

Sobre lo firmado, María Isabel Urrutia recalcó que “ya esos contratos venían, lo único que hicimos fue darles vía libre y no más”.

La exministra recalcó que “que otros ministerios también” lo han hecho, “seguramente por la premura de que no habíamos podido trabajar y que los sindicalistas se estaban preocupando por la situación de la carga laboral solamente para ellos, porque son 166 funcionarios de carrera y los demás, que son 2.500”.

“El agilizar (la firma de contratos) no me da para que eso sea un acto de irresponsabilidad. No lo hice de mala fe”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.

Un día después de que María Isabel Urrutia se enterara de su salida del ministerio, afirmó que todo se debió a que “los favores políticos existen. Lo que me parece inaudito es la traición, no a María Isabel, sino la traición que le han hecho al pueblo colombiano. Yo hecho todo mi trabajo, creamos una ilusión, el presidente nos dijo hacemos un pacto por el deporte, vamos a las regiones, lo hicimos, hemos hecho el trabajo bien hecho”.

“Creo que el pueblo colombiano sabe que no salí por corrupta, sabe que salí por hacer mi trabajo y porque María Isabel Urrutia es honesta, trabajadora y que quería un cambio a través del deporte, un cambio total para la paz”, dijo en ese momento.

Por su parte, el presidente Petro anunció que este martes 7 de marzo se posesiona la nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

La entrante funcionaria nació en Bogotá y es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es magíster en educación y doctora de la Universidad Externado en estudios sociales.

Trabajó en la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación en alianza con el Ministerio de Educación en los años 2010 y 2019.