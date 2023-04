Petro destaca que, pese a protestas en Los Pozos, fuerza pública “no disparó a la población”

Cien miembros de la Policía y el Ejército fueron condecorados por la labor que ejercieron durante las violentas protestas de indígenas y campesinos en Los Pozos, Caquetá, el pasado 2 de marzo. “No se disparó a la población civil y eso me parece fundamental”, expresó el presidente Gustavo Petro al resaltar su actuar en medio de las tensionantes manifestaciones.

“Todos los aquí condecorados hicieron gala del profesionalismo. Y es que, ante la peor de las tensiones, la peor de las circunstancias, cuando muchos seres humanos actuarían mal llevados por la sangre caliente, por el sentimiento incluso, se actuó con democracia y con profesionalismo”, manifestó el mandatario colombiano.

Y destacó que, pese a las violentas protestas, “no se disparó a la población civil y eso me parece fundamental, como lección incluso para las generaciones que van a venir”.

Asimismo, indicó que los colombianos pueden “aprender de los jóvenes que aquí condecoramos, porque nos enseñaron cómo no se repite la historia”.

Publicidad

El presidente Petro reiteró que fue él quien dio la orden de no actuar en forma defensiva en contra de la población en Los Pozos.

En la ceremonia en la que se condecoró a los uniformados retenidos en Los Pozos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que “después de liberados los policías, cuando hablé con ellos de la indignación que debían sentir por las humillaciones y vejámenes de que fueron objeto por parte de algunos de sus captores, la respuesta que me dieron me asombró por la madurez que revelaban estos jóvenes. Decían: ‘Estamos preparados para no reaccionar ante las provocaciones’”.

Para el alto funcionario, “no hay duda que con heroísmo actuaron policías y soldados en estos hechos que asumieron de manera sobrevaliente, sobresaliente”.

Publicidad

En la ceremonia fueron condecorados 64 miembros de la Policía y 36 del Ejército Nacional, quienes recibieron las máximas distinciones que se pueden conceder a miembros de la fuerza pública.

Durante el reconocimiento también se hizo un homenaje póstumo al subintendente y comandante de escuadra, Ricardo Arley Monroy Prieto, quien falleció durante las protestas. En los hechos también perdió la vida un campesino.