Petro dice que de nada sirve subir el salario mínimo 10% o 15% si la "canasta familiar crece más"

En medio del lanzamiento del Grupo Élite de Inspección Laboral’ para la Equidad de Género, el presidente Gustavo Petro habló sobre la discusión del aumento del salario mínimo para el 2023 e indicó que de nada serviría subirlo en un 15% si el costo de vida sigue aumentando en Colombia.



“Una central obrera, por ejemplo, puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno, porque mucha no está bajo la relación salarial y otra, porque de nada sirve crecer un 10% o 15% si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando el salario y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya”, afirmó el mandatario.

Asimismo, pidió controlar una posible especulación de precios al afirmar que la inflación es un fenómeno internacional que impacta en las materias primas importadas, pero señaló que eso no puede ser una excusa para especular con todos los productos.

“En otras, no hay respuesta, no podemos encontrar por qué están subiendo su precio, como el de la carne, que no tiene un gran componente, en su producción, de productos importados, o el de la electricidad. Aquí es que se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario”, agregó el presidente Petro.



Entretanto, también se refrió sobre el trabajo informal en Colombia y aseguró que la mayor parte de las personas que tiene un ingreso no dependen de cuánto crezca el salario mínimo, por lo que pidió tomar medidas para disminuir las brechas laborales, especialmente entre hombres y mujeres.

"La desigualdad social se mide en términos de discriminación por razones de género, por eso propusimos que el Estado debe hacer algo por disminuir la desigualdad social frente al salario entre la mujer y el hombre", dijo el jefe de Estado.