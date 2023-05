Presidente Petro dice que pedir a la gente salir a las calles "no es un llamado a la violencia”

El presidente Gustavo Petro explicó qué quiso decir el lunes primero de mayo con su llamado a movilizarse por las reformas sociales que su gobierno ha presentado ante el Congreso, un discurso pronunciado en el balcón de la Casa de Nariño que ha generado todo un debate en Colombia y despertado algunos miedos entre la población, pues advirtió que de no ser aprobadas las iniciativas podría haber una "revolución".

Desde Madrid, España, a donde el mandatario llegó este martes para una visita de Estado, Petro aseguró que “el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”.

“Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular. Esos cambios no se pueden imponer, y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”, manifestó.

El mandatario precisó que las reformas que su administración ha presentado al Congreso de la República “no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones porque para eso son, para que puedan tramitar los cambios”.

No obstante, el presidente Petro recalcó que quiere que los cambios que ha propuesto su gobierno “tengan el respaldo, queremos saber si eso existe”, y por eso el llamado a la movilización.

Aseguró que “entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. La violencia del país tiene que ver con que se han reprimido los llamados de la población y las expresiones de la población”.

Y citó como ejemplo lo que pasó durante el gobierno de su antecesor, el entonces presidente Iván Duque.

“Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel a la juventud, por ejemplo (la) que salió hace dos años a las calles, lo que cosecha es violencia. Es ahí donde habría que poner el cuidado. Nosotros decimos que pacíficamente la gente salga a las calles porque estamos disminuyendo la violencia”, manifestó el presidente Petro.

El mandatario colombiano llegó este martes 2 de mayo a Madrid, España, para realizar una visita de Estado.

Será recibido el miércoles por los reyes y se reunirá el jueves con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.