Petro dijo que delegados señalados de acoso en la COP 27 no son de la Presidencia: "Es calumnia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le salió al paso a la denuncia sobre presunto acoso sexual en contra de dos delegados del país en la COP 27, la cumbre del medio ambiente realizada en Egipto y de la que hizo parte el mandatario,

en Egipto, y aclaró que las personas señaladas no son funcionarios de la Presidencia.

"Esto es una calumnia. La Presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la Presidencia ni funcionarios públicos", señaló el mandatario Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que "la Secretaría de COP 27 solicitó a Cancillería suspender acreditación de 2 personas registradas en delegación colombiana, compuesta por 201 personas entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder".

"Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del Gobierno ni menos con miembros de la delegación presidencial. Cualquier información en contrario es difamatoria", aseguró Prada, a través de su cuenta en Twitter.

Anotó que les "suministraron el nombre de una persona como parte de los acusados de presunto acoso sexual" y que verificaron "plenamente que esa persona no viajó nunca a la COP27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente".

"Solo cuando la Secretaría COP27 nos reconfirme nombres y verifiquemos la plena identidad de las personas, y que en realidad sean colombianos y hayan participado de los hechos, haremos pública la demás información, de conformidad con la ley", apuntó.

Finalmente, el ministro enfatizó que el gobierno del presidente Gustavo Petro "rechaza en forma contundente cualquier conducta que irrespete o agreda a la mujer y atente contra sus derechos y libertades en cualquier parte del mundo".