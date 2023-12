Petro firmó decreto para acceso a educación superior gratuita en universidades públicas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto para que miles de jóvenes y adultos puedan tener educación superior gratuita en las universidades públicas del país. Desde personas de cualquier estrato hasta extranjeros se podrán beneficiar.



Serán cerca de un millón de personas los que podrán acceder a la educación superior gratuita. Sin embargo, para ello, no pueden contar ningún título universitario y tienen que estar inscritos en el Sistema Nacional de Información de Educación.

Los cambios que tiene el nuevo decreto es la eliminación del requisito que exige ser colombiano, abriendo la puerta para que personas extranjeras estudien en el país, pertenecer a familias vulnerables o tener de 14 a 28 años, es decir, se quita el margen de edad.

Aurora Vergara, ministra de Educación, manifestó: “Diferentes plataformas estudiantiles, que se han movilizado en las últimas décadas y que llevaron a la política de gratuidad anterior, vienen solicitando de manera sistemática que se reconozcan las múltiples vulnerabilidades de las familias, las brechas educativas, económicas y que, por esa razón, es fundamental garantizar que la edad se vuelve un elemento de exclusión o una variable de exclusión”.

La funcionaria explicó que el decreto busca que ser madre cabeza de familia no les quite oportunidades a las mujeres para acceder a la educación superior o que ser bachiller en un entorno rural no limite las posibilidades de estudiar.

“Reconociendo esas diferencias, el presidente Petro firmó el decreto reglamentario que abre la posibilidad de que todas estas poblaciones que han estado esperando la oportunidad como víctimas de la violencia, indígenas, campesinos, afrodescendientes, personas en contextos urbanos y personas de cualquier edad puedan acceder al beneficio”, dijo la ministra Aurora Vergara.

Quienes pueden acceder a educación gratis en Colombia serán los extranjeros, campesinos, indígenas, pueblos afrodescendientes y todos los estratos sociales.



Las personas que se beneficien con el decreto de educación gratuita también recibirán un subsidio de sostenimiento, donde el Estado ayudará con vivienda, transporte y alimentación, de ser necesario.