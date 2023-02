Petro firmó decreto que le da funciones para regular y controlar prestación de servicios públicos

El presidente Gustavo Petro asumió la regulación y el control de los servicios públicos en el país. Solo acogió una de las más de 55 recomendaciones: la de asumir las facultades por tres meses, que se cuentan a partir de este 16 de febrero.



Dichas funciones fueron delegadas desde hace cerca de 30 años a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Desde Cúcuta, el mandatario cuestionó que existan solo 6 grandes generadores de energía en el país, lo cual calificó como un “oligopolio” que deriva en altas tarifas, especialmente para la costa Caribe.

Sin aclarar cuál será su primera decisión en esta materia, afirmó que es fundamental que los hogares empiecen a generar su propia energía limpia.

"Alistemos la acción comunal para que en la mayor parte del país, donde hay mucho sol, podamos construir comunidades energéticas", indicó Gustavo Petro.

A propósito de esta decisión, la Creg envió una carta a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que advierte que una intervención a las tarifas de energía pondría en riesgo la prestación del servicio y que cualquier modificación tarifaria se debe ajustar a estándares técnicos.



Maduro y Petro descongelan acuerdo comercial entre Venezuela y Colombia

Nicolás Maduro y Gustavo Petro reactivaron un acuerdo comercial suscrito por ambos países en 2011, congelado desde hace cuatro años debido a la ruptura de relaciones bilaterales por tensiones políticas.

Maduro dijo apostar por una "zona económica" común con condiciones especiales para el comercio, tras firmar junto a Petro el protocolo que relanza el convenio.

"Este acuerdo crea las bases para que demos los pasos en esa dirección", manifestó el mandatario venezolano durante un acto llevado a cabo en el puente fronterizo Atanasio Girardot, que une las poblaciones de Ureña (estado Táchira, Venezuela) y Cúcuta (departamento de Norte de Santander, Colombia). "Vientos frescos soplan aquí", continuó.

"Hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que pueda haber", expresó a su vez Petro.

"Aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino de que se llenen de pueblo (...), no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado al otro, me refiero a los pequeños capitalitos" de los habitantes de la frontera, agregó el gobernante colombiano.



Maduro y Petro tuvieron su cuarto cara a cara, en un acto con música y bailes típicos, sentados a los lados de una raya blanca que marcaba la frontera.

Venezuela y Colombia retomaron relaciones tras la llegada del izquierdista Petro al poder en agosto, con la promesa de "normalizar" la línea limítrofe común de 2.200 km, golpeada por grupos armados y el contrabando. Se habían roto en 2019, cuando el gobierno de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país vecino por cuestionamientos a la reelección de Maduro.