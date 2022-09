Petro: "Funcionarios de Duque se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno, minas poderosas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló con Noticias Caracol sobre sus primeras semanas de gobierno y reconoció que se “desespera a veces” por la realidad y el querer hacer efectivas sus propuestas. Una de las preocupaciones del funcionario es la entrega de tierras para los campesinos.

“Siempre hay una tensión entre la realidad y el querer, la intención. Esa tensión se vive en todo gobierno. Entonces, cómo el querer, la intención, logra hacer la realidad. Va desesperando a veces, pero es lo que estoy intentando hacer”, dijo.

Esto dijo el presidente Petro sobre la compra de tierras

"Por ejemplo, se ha dicho, y debe ser así, que hay que cumplir los acuerdos de paz con las FARC. Primer punto, 3 millones de hectáreas fértiles que se deben entregar al campesinado.

¿Alguien se ha preguntado cuánto valen o de dónde las vamos a sacar? Hay que comprarlas, para no entrar en pelea con los señores dueños de la tierra, a precio comercial, porque si no van a decir que es una expropiación.

¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil en el Magdalena Medio, Córdoba o en el departamento del Magdalena? Es una cifra que va entre $10 millones, $20 millones, y no hablemos de otras cifras muchos más altas que no serían materia de la reforma agraria. Bueno, 3 millones de hectáreas por $20 millones cada una, ¿cuánto vale? $60 billones.

¿Dé donde sacamos ese dinero? Podemos pensarlo a 6 años, algo más, de a $10 millones por año. Nos endeudamos, le pagamos con títulos al dueño de la tierra, $10 billones de crecimiento la deuda externa. ¿Qué pasa con el marco fiscal? Lo hizo Duque para que no pudiéramos cumplir los acuerdos de paz con las FARC. ¿Qué pasa si una sociedad no cumple los acuerdos que firmó? ¿Habrá más paz o nos vamos hacia la violencia? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el presidente? El deber ser y la realidad. Es un tema que hay que poner en discusión pública. ¿Qué prefiere Colombia: no hacer la paz, hundirnos en la guerra, o cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas al campesinado?".

¿Hay que cambiar el marco fiscal?

"Yo no creo que fue el presidente Duque el que lo creó, pero ciertos funcionarios se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno, minas poderosas, como por ejemplo el tema de la gasolina. Son no más ni menos que $30 billones, casi $40.

Por ejemplo, recortar los $10 billones de transferencias que se crearon en el COVID en diciembre, cuando el país tiene hambre. Por ejemplo, cumplir el acuerdo de paz significa $60 billones, el marco fiscal los quita. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos o no cumplimos?