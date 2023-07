Petro instaló el Congreso e invitó a lograr "acuerdo nacional" para construir una sociedad más justa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instaló la nueva legislatura del Congreso de la República con un discurso que se prolongó durante más de 100 minutos y en el que destacó varios puntos de su gobierno.

“Cumplo mi primer año casi y este es el discurso para iniciar unas sesiones que prometen ser intensas, interesantes”, señaló.

En ese sentido, el mandatario retomó su concepto de Colombia como potencia mundial de la vida e indicó que “lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones”.

“Lo que está en cuestión es la vida, la existencia de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta”, apuntó.

Publicidad

Afirmó que el camino de Colombia es su propia diversidad y su propia vitalidad y por ello su gobierno propone dos pilares, la justicia ambiental y la justicia social.

“La justicia ambiental que nos es indispensable para poder vivir... y la justicia social sin la cual no habría sino derramamiento de sangre… La justicia ambiental y la justicia social es lo que alumbra nuestras políticas públicas, trátese de leyes, resoluciones…”, apuntó.

En relación a la justicia ambiental, hizo referencia a tres elementos fundamentales.

Publicidad

La primera es la transición energética, con la cual se busca “cambiar las energías sucias hacia energías limpias basadas fundamentalmente en el sol, viento y agua”, algo que Gustavo Petro considera “relativamente fácil para Colombia”.

La segunda es la electrificación de la movilidad humana, es decir, que los vehículos usen elementos eléctricos limpios para su funcionamiento, y la tercera tiene que ver con la agricultura. “Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia para ser potencia mundial de la vida”, puntualizó.

En ese sentido, el mandatario también habló de la necesidad de reactivar la agricultura, la industria y el turismo para así ir reemplazando lo que el mundo va a ir dejando de comprar, es decir, el petróleo y otros combustibles fósiles.

“Si queremos industrializar a Colombia, necesitamos una reforma agraria en el país”, dijo Petro, quien además anotó que para sostener la seguridad alimentaria es fundamental que “hasta el último metro cuadrado de tierra debe ser usado en la producción de alimentos”.

Publicidad

También, hizo referencia a la entrega de tierras durante su gobierno. "En el acuerdo de paz (con las FARC) se habló de titular 7 millones de hectáreas, nosotros hemos titulado un millón. El Gobierno anterior transfirió 13.000 hectáreas a campesinos en 4 años y en nuestro gobierno van 30.000 hectáreas en un año", aseveró.

Balance de la Reforma Agraria y entrega de tierras en el Gobierno del Cambio: "en el Acuerdo de Paz se habló de titular 7 millones de hectáreas, nosotros hemos titulado 1 millón. El Gobierno anterior transfirió 13 mil hectáreas a campesinos en 4 años, y en nuestro Gobierno van 30… pic.twitter.com/5OimVk7SLI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 21, 2023

Asimismo, el presidente destacó que el volumen de turistas ha aumentado de manera importante en el país desde la pandemia del COVID-19 y también resaltó la disminución de la inflación en los últimos meses, la cual, según él, ha sido vencida.

El jefe de Estado también puntualizó que la deforestación de la selva amazónica disminuyó 76% durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, además de resaltar la reducción de la tasa de desempleo durante su periodo como presidente.

Publicidad

“Si queremos aumentar el empleo, debemos aumentar la capacidad productiva del país”, sostuvo el presidente Petro, al anotar que la productividad tiene sus bases en la educación y competencia.

Invitó a “empoderar la economía popular” y también a “un acuerdo nacional” que permita construir “una sociedad más justa”.