Petro les responde a los motociclistas: “El gobierno no ha tomado decisión sobre tarifas del SOAT”

Este miércoles los motociclistas se citaron para hacer una protesta pacífica en Bogotá por diversas razones. La más preocupante, según ellos, es la odisea para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT .

"No me han vendido mi SOAT simplemente porque no tenemos la tarjeta de propiedad, no nos lo dan y si no tenemos tarjeta de crédito o débito no nos lo venden”, explicó uno de ellos.

Publicidad

Muchas empresas que actuaban como intermediarias para vender este seguro ya no lo están ofreciendo, por ejemplo, los centros de diagnóstico automotriz. “Nos ha tocado suspender la venta del SOAT en gran parte porque venderlo nos acarrearía un costo adicional a los clientes", dijo un líder de estos CDA.

Para muchas de estas empresas la alta accidentalidad de motociclistas hace que vender el SOAT ya no sea rentable, pero para quienes se movilizan en moto si el gobierno no garantiza que adquieran este seguro estarían limitando su derecho a la movilización.

A propósito de su queja, le recordaron una promesa de campaña al presidente Gustavo Petro: “En mi gobierno el SOAT para las motos se disminuye radicalmente. No se trata de aumentarle los impuestos a los pobres porque perjudica su existencia”.

Precisamente, hacia el mediodía de este miércoles, el ahora jefe de Estado se pronunció a través de un trino en el que indicó que “el gobierno nacional no ha tomado decisión sobre tarifas del SOAT y esta no se tomará sin el presidente”.

Publicidad

El gobierno nacional no ha tomado decision alguna sobre tarifas del SOAT y esta no se tomará sin el Presidente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2022

Líderes motociclistas lograron reunirse con voceros del gobierno, entre ellos el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. “Estamos verificando todo lo del SOAT, estamos revisando el tema de las tarifas, el tema de los montos y de cómo se cobra. Esperamos la semana entrante tener resuelto todo el tema para todos los sectores en cuanto al acceso, en cuanto a tarifas, en cuanto el acceso al mismo”.

Publicidad

Durante la movilización de los moteros en Bogotá la vía más afectada fue la calle 26, donde hubo un impresionante trancón. Autoridades impidieron que llegaran hasta el aeropuerto El Dorado.