¿Petro no soportó las críticas de Alejandro Gaviria? El ministro del Interior aclara los rumores

Alfonso Prada, jefe de la cartera del Interior, se refirió al remezón ministerial que sorprendió a Colombia este lunes y que se anunció luego de una reunión del presidente Gustavo Petro con los jefes de los partidos de coalición e independientes. En total, salieron tres ministros: el de Educación, Alejandro Gaviria (crítico de la reforma a la salud); la de Cultura, Patricia Ariza, y la de Deporte, María Isabel Urrutia.

Al ser preguntado por el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre si la decisión fue tomada antes, durante o después del encuentro político, Alfonso Prada contestó: “Fue tomada antes”.

“No fue producto de la reunión de los partidos”, insistió, y recalcó que “no se habló de crisis de gobierno, de participación política, de cuotas burocráticas, absolutamente de nada”.

“El presidente de la República dirigió directamente la reunión y todo circuló alrededor de las reformas sociales, no solamente la reforma a la salud. Hablamos de la reforma laboral, de la reforma a las pensiones, del estado de la coalición, pero no hablamos de ese tipo de temas”, manifestó.

¿No se les van a dar cuotas en el gabinete a estos partidos que participaron en la cumbre?

“Y se lo confirmo de una manera muy sencilla, y es que no hemos hecho nada por debajo de la mesa”, aseveró Alfonso Prada.

Su afirmación fue confirmada por el presidente Gustavo Petro a través de un trino, en el que expresó: “Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos”.

Salida de Alejandro Gaviria

El director de Noticias Caracol preguntó al ministro del Interior sobre la salida del ministro de Educación. "Un artículo de La Silla Vacía dice que el presidente Petro muestra una cara conciliadora al hablar con los partidos políticos de cambios al proyecto original de la reforma a la salud, pero también pone banderas en materia ideológica al decir ‘no acepto esas críticas como las que hacía el ministro Gaviria’. ¿Es correcta esa lectura?", cuestionó el periodista.

"Para nada, yo creo que el mismo Alejandro lo puede sostener", contestó Alfonso Prada.

El proyecto de la reforma a la salud “es fruto de mucha deliberación y como habla bien de una democracia interna, el proyecto no deja contentos ni a la que presentó el proyecto ni a los que criticaban del otro lado el texto”, señaló.

“El proceso fue demasiado honesto, transparente. Muy leal del presidente Petro permitir todo este debate deliberativo internamente”, agregó.

Sobre María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, que dieron a entender que se habían enterado de su salida en la alocución presidencial, Prada manifestó que tenía “frases de afecto con ellas, con el ministro Gaviria a quien admiro profundamente. A ellas las conocí muy poco, nos veíamos solo en los consejos de ministros”.

El remezón ministerial “es un tema muy discrecional del presidente”, expresó.

“Lamento que su estado de ánimo no sea el mejor, creo que no era la intención, sé que nos citaron a todos los ministros ayer a las cinco de la tarde”, pero ellas no llegaron a esa hora, reveló.

“Solo tengo palabras de reconocimiento y gratitud por todo el trabajo que han hecho por el país”, afirmó Prada.