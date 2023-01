Petro no va a pedir levantar órdenes de captura de extraditables, afirma fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó detalles de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la solicitud de suspensión de órdenes de captura de integrantes de grupos armados, en el marco de la llamada paz total.

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, Francisco Barbosa señaló que “fue una reunión amable, larga, una reunión cordial. El señor presidente muy receptivo frente a las diferentes preocupaciones que yo había manifestado”.

Publicidad

Según él, “fui claro en explicarle por qué no se puede” levantar órdenes de captura.

"Él manifestó que no conocía que había personas con órdenes de extradición dentro de esa lista. Me manifestó que era la posición del gobierno de él no pedir suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de ahora en adelante. Le dije que se requería una ley de sometimiento, que no tenía un marco jurídico constitucional. Casi que confirmé lo que había hecho en las últimas dos semanas frente a este asunto, porque no es un asunto de capricho del fiscal general de la Nación”, señaló Francisco Barbosa.

Para el fiscal, tras este encuentro con el presidente Petro “el mensaje que se le envía al país es que no todo es unanimismo, no todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, él tiene unas competencias”.

“El objetivo es que todo se haga conforme a la Constitución y a la ley, en eso hay una coincidencia. Yo manifesté cuáles son mis preocupaciones en torno a la idea que se tiene de paz total, a la idea que se tiene de hacer las cosas bien y de trabajar conjuntamente”, recalcó Francisco Barbosa.

Publicidad

Reiteró que “se le envió un mensaje el país también en la medida en que hay una rama judicial en el poder público que puede hablar con autonomía en este país. Lo hace hoy el fiscal general de la Nación, lo tendrá que hacer en su momento la Corte Constitucional, la Corte Suprema”.

Francisco Barbosa dejó en claro que tras la conversación con el mandatario colombiano “no se van a levantar ningunas órdenes de captura con fines de extradición, la Fiscalía no lo va a hacer, ni siquiera se va a solicitar a la Fiscalía eso y seguramente lo que vamos a hacer es entrar en un proyecto de ley de sometimiento con unos estándares que la Fiscalía va a poner sobre la mesa”.

Publicidad

Eso sí, recalcó que el ente judicial “no va a redactar” dicho documento.

Otras noticias: