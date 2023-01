“Petro parece como si no se hubiera desmovilizado”: alcaldes enfrentados por críticas del senador

Las declaraciones de Gustavo Petro sobre el paro nacional generaron controversia entre algunos mandatarios locales que sostuvieron una reunión con Iván Duque.

“Petro parece como si no se hubiera desmovilizado y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales, es inadmisible que él esté convocando a niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar y se vayan para la calle”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Por su parte el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, manifestó: “A Gustavo Petro y a todo el mundo, aquí nadie puede ser incendiario en un país en el cual no hemos hecho sino apagar incendios durante 50 años. Este es un país distinto, donde la gente puede protestar, donde yo digo que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar civilizadamente”.

Sin embargo, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvo en desacuerdo con Federico Gutiérrez y cuestionó su pronunciamiento.

“Me parece muy grave que la gente diga que es que Petro no se ha desmovilizado, si durante 30 años ha demostrado que está dentro de la democracia, no podemos decir esas palabras porque si seguimos con esas palabras, entonces vamos a decir que los de las FARC tampoco están desmovilizados y mañana cuando haya que llamar al ELN también podamos hacer la paz con ellos entonces tampoco se van a desmovilizar”, señaló Jaramillo.

Los mandatarios se pronunciaron al final de un encuentro que sostuvieron este miércoles con el presidente Iván Duque, quien en entrevista con Blu radio señaló a Gustavo Petro de querer capitalizar políticamente el caos en el marco de las protestas por el paro nacional que ajustan siete días.

Entretanto, el senador y el líder del movimiento Colombia Humana le contestó a Duque y lo señaló como el culpable del paro.