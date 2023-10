Petro publica primera foto con Luka, hijo de Nicolás: "Con mi nieto. Ojalá cambiemos el mundo"

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro compartió sus primeras fotografías junto a su nieto Luka, hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda. Además, el mandatario colombiano acompañó su publicación con algunos mensajes sobre las elecciones regionales que se llevan a cabo este domingo, 29 de octubre.



"Con mi nieto. Ojalá cambiemos el mundo para que quienes son como él vivan mejor que los niños de hoy en el planeta. Y a pesar de todo, la vida sigue y triunfaremos", escribió Gustavo Petro el 28 de octubre.

Agregó: "¿Por quién votará Colombia? ¿Por quienes bombardean niños o por quienes, quizás ingenuamente, creemos que la vida es posible y que es posible la paz entre nosotros? Mañana dirán que participo en política, si atendemos la pregunta toda Colombia debería estar en contra de quienes bombardean niños en la tierra".

¿Por quién votará Colombia? ¿Por quienes bombardean niños? O por quienes, quizás ingenuamente, creemos que la vida es posible y que es posible la paz entre nosotros.



Mañana dirán que participo en política, si atendemos la pregunta , toda Colombia debería estar en contra de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2023

La publicación del presidente Petro generó polémica, pues muchos señalan que estas imágenes fueron compartidas en un momento donde el país fue sacudido por hechos de violencia, como el incendio provocado en la Registraduría de Gamarra, Cesar, en el que murió una funcionaria del órgano electoral y el secuestro de los padres del jugador Luis Díaz.



Antes de su relación con Laura Ojeda, Nicolás Petro estuvo casado con Day Vásquez, quien en su momento aseguró que el ahora exdiputado había recibido dinero ilegal de personas que mantuvieron vínculos con el narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Nicolás e indaga la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial Petro en 2022.

Semanas atrás, se filtró un video del interrogatorio donde Nicolás Petro reconoce ante la Fiscalía que su padre, el presidente Petro, sí conocía sobre la entrega de dineros que hicieron Euclides Torres y Christian Daes para la campaña política en la región Caribe.

Las declaraciones fueron en medio del interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, el pasado 2 de agosto, y las reveló revista Semana.

“Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; en los carros cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iban Pedro Flórez, él y yo, y hablábamos de la financiación”, señaló Nicolás Petro en dicho interrogatorio.

Diego Henao, abogado de Nicolás Petro, arremetió contra la Fiscalía y señaló que la filtración testimonial demuestra que el ente acusador no tiene la capacidad de garantizar la reserva de sus propios elementos, o los está filtrando de manera deliberada.

Lo mismo hizo Nicolás Petro en su cuenta de X: “Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”.

El acuerdo al que habían llegado Nicolás Petro y la Fiscalía no prosperó.