“Petro quiere que perdamos otros cuatro años con lo del metro”: Claudia López

Dice que no hará otra “peñalozada” y que por eso, si se deja contratado el metro elevado, lo hará y extenderá hasta Suba y Engativá.

Estas fueron algunas de los planteamientos que hizo Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Verde, en su entrevista con Juan Diego Alvira:

“El metro no es de Peñalosa, el metro no es de Petro, el metro es de Bogotá y es una necesidad aplazada durante 55 años. Con esto no se puede seguir haciendo politiquería. Yo creo, como lo creen los expertos, como lo acaba de decir el Consejo Territorial de Planeación, que el metro subterráneo es mejor. Por algo en el mundo, en nueve de cada diez sitios de alto tráfico, los metros son subterráneos y no elevados, porque el impacto urbanístico, social y auditivo de un metro elevado es grande.

Yo creo que fue una irresponsabilidad de Peñalosa haber botado los estudios de Petro a la caneca, simplemente porque era su contradictor político. En cuatro años el metro no se ha empezado. Pero hoy estamos ante una eventual realidad y es que ese medio metro, porque en últimas no hicieron sino medio, se va a contratar, de pronto elevado, hasta la 72 con Caracas. Si se contrata elevado, aunque a mí no me parezca la mejor opción, lo continuamos porque no podemos seguir siendo irresponsables, botando plata y dinero a la caneca. Lo que hay que hacer es continuar.

Peñalosa, por hacer más buses de Transmilenio, que es su obsesión, se tumbó la mitad de la plata del metro para mandársela a más buses y a más Transmilenio, en vez de completar el metro hasta Suba y Engativá. ¿Qué voy a hacer yo? Si lo contratan, respetamos el contrato y lo sacamos. Pero empezamos los estudios y diseños de una vez para concretar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá. Tres líneas de metro, eso es lo que necesita Bogotá.

(¿Esto fue lo que la distanció de Petro?) Entre otras cosas, porque Petro quiere que perdamos otros cuatro años, botemos eso a la caneca y retomemos sus estudios. Yo creo que no podemos hacer lo mismo que le criticamos a Peñalosa, que por fregar a su contradictor político, que era Petro, botó nuestros impuestos, miles de millones de pesos, a la caneca. No podemos hacer otra peñalozada”.

¿A QUÉ SE COMPROMETE?



Bajar la inseguridad en Transmilenio

Reducir el atraco en ciclorrutas

Duplicando el número de URI: tener cinco más y siete centros de seguridad y justicia (costará 300 mil millones de pesos)

Ampliar cupos carcelarios

Entrenar mejor a la Policía

Más fiscales, fiscales 24 horas

Educación gratuita, sin Icetex, para nuestros jóvenes

¿QUÉ HACER CON LA CORRUPCIÓN DE POLICÍAS Y EL TEMA DE DROGAS?



“Hay que subir un poquito más de Policía, pero, sobre todo, ponerla a hacer lo que tiene que hacer. Cuando sea alcaldesa, le voy a pedir que se concentre en tres cosas, no en perseguir vendedores ambulantes, no atormentar a jóvenes, sino en: capturar a atracadores, a violadores de niños y mujeres, y en sellar las ollas de microtráfico en los barrios”.

“El consumo de alcohol y drogas es una enfermedad de salud pública. Los que tienen un problema de adicción necesitan rehabilitación. Necesitamos que, con sus padres, con sus amigos, sus personas más cercanas, vengan a un programa de rehabilitación. Pero al narco y al jíbaro, al que expende, al que vende, al que maneja armas, tenemos que caerle con toda. Tenemos que proponernos sellar las ollas que hay en el barrio”.

“También, hay que reconocerlo, hay corrupción en sectores de la Policía y, por eso, tenemos que hacer mejor entrenamiento y vigilancia interna para que, policía que se nos corrompió, policía que hay que sacar”.

“Yo aprobé la ley que permite a los alcaldes cerrar los expendios y, alrededor de colegios y parques, excluir completamente el consumo de drogas y de alcohol”.

Claudia López es una de las cuatro aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia. Los otros candidatos son Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe. Las elecciones regionales serán el próximo 27 de octubre. #ColombiaDecide