Petro responde a críticas sobre regular servicios públicos: “Son funciones que se pueden delegar”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , respondió a las críticas de regular las tarifas de los servicios públicos y aseguró que se trata de un alboroto de intereses.

El jefe de Estado señala que su decisión está amparada en la Constitución de 1991 y que incluso algunos mandatarios en el pasado tuvieron esta facultad pero decidieron dejar esta regulación en manos de la Creg.

Publicidad

Sin embargo, antes sus ministros, el presidente Gustavo Petro ratificó la determinación de regular los servicios públicos en el país.

“Son funciones que se pueden delegar si quiere el presidente o no, desde el año 94 después de la expedición de la ley 142, 2495, el presidente de entonces, César Gaviria, hizo una delegación de sus funciones constitucionales, que se tornó permanente, nunca fueron retomadas por ningún presidente hasta la fecha”, afirmó.

Publicidad

Esta decisión la ratificó el mandatario de los colombianos durante la posesión de Ruth Quevedo como experta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Publicidad

Asimismo, Petro le ha dicho a la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles que respete las resoluciones que él como presidente firme.

¿Bajarán las tarifas tras la decisión de Petro?

Publicidad

El anuncio del presidente Gustavo Petro de retomar las funciones que hoy tienen las comisiones de reguladoras de servicios públicos tomó por sorpresa a todos los voceros de este sector. Tal y como el mandatario lo explicó en Duitama, él tiene la potestad para hacerlo.

"Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario", expresó el mandatario.

Publicidad

Lo que sigue tras este anuncio es que se conozcan los primeros decretos para las tarifas de servicios públicos . El presidente tuvo en cuenta para su decisión una reunión en septiembre con las empresas de servicios públicos donde se acordó bajar las tarifas, pero según el Gobierno esto no se cumplió. Otras dudas del mandatario son que con los embalses llenos se cobre $900 por kW cuando el precio era de $200 y que en la Costa Atlántica las tarifas han aumentado un 40%.

El decreto 1524 del año 1994, firmado por el presidente de entonces, César Gaviria, creó las comisiones de servicios públicos y delegó en ellas la regulación de los servicios de energía y gas, el de agua potable y el de las comunicaciones.

Dicen los abogados que, en derecho, las cosas se hacen como se deshacen, así que si con un decreto el Gobierno delegó esas funciones, con otro decreto puede retomarlas.

Las empresas del sector están en alerta máxima porque para ellas puede venir un cambio en las reglas con las que han invertido grandes sumas de dinero. Hay muchas con capital extranjero de Chile, España, México y otros países. Advierten que podrían venir demandas y que el Gobierno podría terminar espantando nuevas inversiones en estos sectores.

Publicidad

“No estamos preocupados porque asuma esas funciones, lo que pensamos es que es más un anuncio que algo real porque la ministra de Minas es la vocera y la que manda supuestamente en la Creg. Igualmente, tiene voceros como el director de Planeación Nacional y el superintendente de servicios públicos que también está incluido en la Creg y que tiene voz, pero no voto y serían fundamentales que ellos con su vocería llevarán los mensajes y se llevará a cabo a través de la institucionalidad lo que se requiera para esas modificaciones que se tienen que hacer”, indicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Sánchez señaló además que “aquí hay que tener en cuenta que hay inflación que fue superior a lo esperado y que no es que se haya incumplido por parte de las empresas, sino porque teníamos adicionalmente cantidad de cuentas acumuladas que no se podían haber incorporado a las tarifas. En el mundo sigue creciendo el servicio de energía y gas muy por encima de Colombia. Creo que lo más importante es tomar decisiones que no pongan en riesgo la seguridad financiera y la prestación del servicio”.