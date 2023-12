Petro responde a fiscal Barbosa por jóvenes de la primera línea: “Nunca debieron estar presos”

En la tarde de este viernes, primero de diciembre de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a propósito de unas declaraciones que entregó luego de que la Corte Constitucional avalara la legalidad de la paz total en el país.

Pese al aval, el alto tribunal hizo ciertos reparos en los que dejó en claro que el Ejecutivo no puede nombrar como voceros de paz a personas que estén presas ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar a las otras ramas del poder público.

En ese sentido, el fiscal Barbosa expresó en entrevista con Noticias Caracol que “personas de la primera línea no van a poder salir cuando han cometido delitos comunes".

"Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas. Tantos colombianos que sufrieron la pérdida de su libertad, de sus derechos, de sus bienes, no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no piense en la gente de bien”.

Ante las palabras del fiscal, el presidente Gustavo Petro se refirió al respecto a través de su cuenta de X.

“Los jóvenes de primera línea, de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado social de derecho”, señaló el mandatario en primera instancia.

Asimismo, agregó: “La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra”.

Por último, el presidente Gustavo Petro indicó que “esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentable la sociedad que se alegra de su juventud presa, con razón esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 de sus hijos inocentes solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas”.