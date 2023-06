Petro respondió a nuevo trino de Armando Benedetti sobre escándalo con Laura Sarabia: "Golpe blando"

En la noche de este lunes, 5 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro respondió a un nuevo mensaje de Armando Benedetti tras los escandalosos audios revelados por la revista Semana sobre conversaciones entre el exembajador de Colombia en Venezuela y Laura Sarabia, exjefa de gabinete.



“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, trinó Armando Benedetti hacia las 6:30 p. m.

Y media hora después, el presidente respondió. “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, escribió el jefe de Estado también en Twitter.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

De otro lado, este mismo lunes, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro por varias horas con su equipo de colaboradores más cercanos.

Se espera que en las próximas horas el mandatario haga pronunciamiento sobre el escándalo que envuelve a su gobierno, esto como consecuencia del enfrentamiento entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes justamente salieron de sus cargos como embajador de Colombia en Venezuela y jefa de gabinete.

Entre las personas que asistieron a dicha reunión se encuentran Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Gustavo Petro; David Rasero, presidente de la Cámara de Representantes; la senadora María José Pizarro; Carlos Ramón González, director del Dapre, y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección.

Se espera que próximamente el jefe de Estado confirme el nombre de la persona que ocupará el cargo como jefe de su gabinete.



¿Qué decían los audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia?

Se trata de audios que, según la revista Semana, Armando Benedetti envió a Laura Sarabia. Allí se escucha al exembajador, molesto y muy grosero, haciendo una serie de reclamos por no haber sido atendido recientemente por el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño. Entre otras, sacó a relucir un supuesto dinero conseguido para la campaña y advirtió que conoce secretos que podría revelar.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento... Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, mari$%, yo hice 100 reuniones... 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan”, se escucha en el audio de Benedetti.

Y la grabación continuó de la siguiente manera: “Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, mari$%, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza... veo que esto me puede emput$%, pateo, hijue#$%&, y ahí nos caemos todos, hijue#$%&”.



De acuerdo con los audios revelados por Semana, el exembajador Armando Benedetti habría sido clave para que el presidente Gustavo Petro ganara las elecciones presidenciales de 2022.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí (...) busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

Asimismo, hace énfasis en su supuesto "duro" trabajo durante la campaña. “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijue$%&# campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijue#$%&, no gana nunca. Pa que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’ no sé qué mondá y tú emput#$a y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, puntualiza.