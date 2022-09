Petro sobre discurso en ONU: lo pronunció "un exmilitante del M-19" y “pusimos una voz insurgente”

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el presidente Gustavo Petro se refirió al discurso que ofreció ante la ONU y sostuvo que le puso “una voz, discúlpenme la palabra, insurgente”. Aseguró que, para su sorpresa, sus palabras provocaron reacciones en países como Suiza, Francia e, incluso, algunos funcionarios de EE. UU.

Su discurso fue calificado como uno de los más duros que presidente alguno haya pronunciado ante la ONU. Y es que cuestionó a Estados Unidos, a las potencias del mundo, a las que acusó del fracaso en la política antidrogas y ambiental.

Publicidad

“No mencioné la palabra EE. UU., dije ‘ustedes’. En realidad, es un sistema, no es un país, es un sistema de cosas que no está dando los resultados que son imprescindibles hoy para la existencia humana. Es las Naciones Unidas el primer espacio donde se tienen que tomar las decisiones del desastre climático. Es en Naciones Unidas donde se toman decisiones que tienen que ver con lo que nos ha afectado concretamente como país, que son estas décadas de guerra contra las drogas que no nos dejó sino muertes”, recalcó el presidente de Colombia.

“Sabemos que unos países tienen más poder en Naciones Unidas que otros. Desde un país que nunca lo ha tenido y cuya tradición diplomática ha sido repetir lo que los dueños del poder mundial dicen, pusimos una voz, discúlpenme la palabra, insurgente. Es un exmilitante del M-19, el primero y creo que el último, el que se dirige a todo el mundo, como presidente de la República a Naciones Unidas y tenía que decir cosas que me parece importante decir desde el punto de vista de la vida y la democracia”.

¿Es histórico, un exguerrillero jalándoles las orejas a EE. UU.?

“Muchos han pasado por ahí: Mandela, muchos latinoamericanos, muchos africanos, lo que pasa es que desconocemos su historia. No es que sea el primer caso, es usual que eso ocurra, porque son muchas políticas del mundo que se expresan ahí”.

“Hay una voz colombiana que siempre fue reprimida, que nunca llegaba a ese tipo de escenarios, que tenía cosas que decir pero que nunca las pudo decir y que la voz que sonaba era la del establecimiento, repitiendo sin mayor impacto y esta vez sonó la voz de los campesinos, de los negros, de los indígenas, la voz de tanta gente que ha sido martirizada en tantas partes, en cosas que son absolutamente injustas”.

Publicidad

Esa voz, ese mensaje tan directo, ¿qué eco tuvo?

“Le puse mucho cuidado a las reacciones. Al salir del recinto varias delegaciones se me acercaron. Fue una primera sorpresa. La suiza, la francesa, son los estados más sensibles al tema que toqué. Tuvimos reuniones con funcionarios de EE. UU. La que más me tocó en el corazón es la de un senador que siempre nos ha acompañado, el senador Patrick Leahy, que termina sus funciones y ha sido fundamental”.

“Me contaba que, siendo jóvenes, los rebeldes de ese Parlamento eran él y Joe Biden. Sintió un poco que el discurso podía ser tomado como antinorteamericano, cosa que no es, es más una crítica al sistema de sociedad que está llevando a la gente a las drogas de manera masiva”.

Publicidad

“Fue una entrevista muy intensa, del corazón. Cogió muchos temas colombianos, él es fundamental para que nosotros estemos vivos y no se haya desatado más barbarie de la que se desató en Colombia. Es una persona que no nació en Colombia, pero siempre nos ha querido y para defender la vida de nuestro propio país”.

“Muestra lo que yo espero que sea, que la diplomacia tiene que ser franca”.

¿Así fue entendido con los que ha hablado del gobierno de EE. UU.?

“El discurso de Macron fue similar (...) Conocí a Blinken y me da la impresión de que será algún día presidente de los EE. UU. En su discurso lo que expuso fue una defensa sobre la soberanía alimentaria, que cada país pueda producir sus capacidades mínimas de nutrición para su sociedad (...) fue paradójico porque estaba Pedro Sánchez a la izquierda europea, Blinken y yo. El discurso fue muy semejante, el de Blinken y el mío”.