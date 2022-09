Petro sobre la fuerza pública: “La Dirección de Inteligencia no se había dedicado a lo que toca”

Al inicio del gobierno de Gustavo Petro, causó revuelo el remezón en la fuerza pública. Las críticas desde varios sectores no se hicieron esperar e, incluso, algunos lo han señalado de debilitar la inteligencia del Estado. Durante su entrevista exclusiva en Noticias Caracol, el presidente habló sobre este tema y también de la escalada violenta que se ha registrado en algunas regiones de Colombia durante sus primeras semanas de mandato.

“La inteligencia es una sección, que entre otras, no es ni siquiera militar. Hay inteligencia militar muy de la vida cotidiana, del territorio donde se mueven, pero la inteligencia real es de la Policía y es la Dipol. Esa inteligencia es una sección de la Policía de gente especializada a la cual no se le ha tocado un solo pelo. Ahora, tiene que dar resultados y en eso voy a hacer un esfuerzo incluso personal. Si tenemos el cuerpo de inteligencia más grande de América Latina, la Policía tiene que hacer la investigación sobre el dinero de los dueños de la cocaína, si no estamos perdiendo el tiempo. Ese es el objetivo de la inteligencia”, aseguró.

“(La Dipol) es supremamente poderosa, en mi opinión no se ha dedicado a lo que toca. ¿A qué se dedicaba? Parece que más a tareas políticas que a tareas reales de persecución del crimen”, apuntó.

Asimismo, se refirió al extinto DAS para señalar que “los cuerpos de inteligencia son peligrosos si no se controlan, que es lo que pasó con el DAS, porque terminan atacando a la oposición, atacando al enemigo que cree el presidente que tiene, en lugar de cumplir una función social”.

Y en ese sentido afirmó que “hay indicadores de uso de instrumentos de inteligencia, de máquinas de inteligencia y de personal de inteligencia al rastreo de llamadas y vigilancia sobre miembros de la oposición”.

De otro lado, se refirió a las masacres y hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas y sobre qué va a hacer al respecto. “Hay que examinar, en un tiempo prudencial, la tasa de homicidios municipio por municipio, y examinar en un año cómo ha evolucionado, mejor o peor, y de acuerdo a ese indicador podemos darnos una imagen si estamos avanzando o desandando los caminos de la violencia y de la paz”, indicó.

Sin embargo, aseguró el presidente Petro que hay regiones del país en proceso de pacificación y puso como ejemplo a Medellín.

“En mi opinión, en muchas regiones de Colombia están en proceso de pacificación, indudable. Pondría un nombre, una ciudad: Medellín. Es importantísimo lo que está pasando en Medellín, hay otras regiones que están andando un camino de violencia y hay que focalizar una estrategia”, agregó.

Asimismo, habló de la relación del narcotráfico con los índices de violencia en los puertos y el papel que juegan ahí agentes del Estado para propiciar la exportación de droga.

“Hay una actividad de uso de puertos para exportar cocaína. ¿Por qué se está usando los puertos para exportar cocaína?, cómo se hace? Eso no puede ser sin ayuda de gente del Estado, entonces ahí es donde la inteligencia tiene que actuar, porque tú puedes militarizar toda la ciudad y resulta que si ese mecanismo está operando, es decir, está saliendo cocaína por los puertos, entonces la violencia sigue creciendo”, apuntó.

“La barbarie está creciendo en lugares de Colombia. Voy a poner un ejemplo: El Bagre, donde han aparecido cabezas humanas. Cuando se busca el por qué, es una banda que recupera el territorio contra otra banda. Ahora, ¿por qué esas bandas pueden actuar así libremente en el territorio?, porque indudablemente han comprado funcionarios del Estado”, puntualizó Petro.