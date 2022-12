Petro tras aprobación de la reforma tributaria: “Me hubiera gustado el impuesto a altas pensiones”

Al sancionar la reforma tributaria que comenzará a regir el primero de enero de 2023, con la que el gobierno piensa recaudar 20 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro respondió las críticas sobre el aumento en el precio del dólar por culpa de esta ley.



“Yo creo que eso se está reflejando en la tasa de cambio, está perdiendo volatilidad, ya eso lo veremos. Cualquier resfriado puede cambiarla, entonces no es fácil vaticinar, pero indudablemente en las últimas semanas ha existido: uno, estabilidad, y dos, tendencia a la revaluación, lo cual significa una percepción diferente en el mercado y en los flujos de dólares que son los que al final determinan una tasa de cambio”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Petro dejó claro que ahora podrá invertir más en la justicia, la educación, el sector rural y contar incluso con dinero para mejorar los sectores que pueden jalonar el empleo.

Financiar la economía popular puede ser la mejor medida anticíclica el próximo año, porque es allí donde se está produciendo la mayor parte de los puestos de trabajo. Al final, más que el PIB, la variable fundamental son los puestos de trabajo Gustavo Petro tras aprobación de la reforma tributaria

Además, destacó el nuevo papel del Congreso y reconoció su frustración por lo no aprobado en esta reforma tributaria: “Esta vez fue, por primera vez, un Congreso que se atrevió a tener independencia de ese tipo de poderes, quizá no tanto como hubiéramos querido nosotros, siempre aquí hay puntos medios, siempre hay temas que no se logran. A mí si me hubiera gustado el impuesto a altas pensiones, siempre quedará la duda si lo hubiéramos logrado o no”.

Con la reforma tributaria en marcha anunció que en marzo presentará una adición presupuestal, entre otras cosas, para mejorar el desempeño de la justicia con más jueces.