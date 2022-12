Petro tras atentado en Cauca: "Acción militar no cesa mientras no haya voluntad real de negociación"

Ante el atentado que causó un grupo disidente de las FARC en el Cauca, entre los municipios de Buenos Aires y Suárez , y que dejó como resultado seis militares muertos y ocho heridos, el presidente Gustavo Petro advirtió que el "Ejército no abandonará la entrada de la región del Naya".



Luego de un consejo de seguridad, el mandatario aseguró que continuarán los operativos en Cauca, Arauca y Putumayo, departamentos en los que han actuado los grupos ilegales. Petro atribuyó los ataques de las últimas horas a las disidencias Jaime Martínez de las FARC.

"El consejo de seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, que se desencadenarán en Putumayo, en la zona caucana y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento. El Ejército no abandonará la zona donde permanece en este momento en el Cauca, que es la entrada de la región del Naya, que es la forma geográfica desde la cordillera hasta el océano Pacífico. Obviamente, tiene que ver con rutas del narcotráfico que utilizan el área para llegar hasta el mar", sostuvo.

El presidente confirmó que los uniformados fallecidos son Jean Rodriguez, Jerson Magnian, Jhonatan Ordoñez, Armando Vélez, Alexander Portocarrero y Jhon Isaac, todos entre 18 y 20 años. El jefe de Estado hizo hincapié en que la posibilidad de diálogos con grupos al margen de la ley "hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares. Hasta esta hora solo hemos hablado de una posibilidad, nada más”.

“La posición es que la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. La Fuerza Pública no va a salir de la región caucana”, recalcó el primer mandatario.