Petro tras polémica por congresistas y narcotraficantes: “Fui el creador de la palabra parapolítica”

Una tormenta política se desató tras una declaración del presidente Gustavo Petro al asegurar que “entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico”. Desde el Congreso hubo fuertes críticas y lo instaron a revelar nombres.



El propio presidente del Senado, Iván Name, se pronunció a nombre de sus colegas: “Hoy tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete (…) no acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señale de esta manera”.

Luego de los reclamos desde el Capitolio, vino una aclaración del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:

“Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenía vínculos con el narcotráfico, dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”.

Y es que senadores han exigido una disculpa del mandatario.

“No le puede seguir pasando al presidente Petro que en sus dotes de orador siempre le pueden los sentimientos y el querer decirle a la gente lo que espera de él escuchar. Ya la campaña terminó y ahora él tiene el peso y la responsabilidad de ordenar el país, de convocar a las fuerzas políticas a que ayuden a ordenarlo”, manifestó el senador del Partido de la U Juan Felipe Lemos.

David Luna, de Cambio Radical, espera que “por lo menos el señor presidente Petro se disculpe con el Congreso, o en su defecto que señale con nombre propio y con las debidas denuncias ante los entes de control cuáles son las personas que se abrazan con los narcotraficantes”.

“Esa no es la forma de judicializar a los diferentes sectores del país, señor presidente, aprovechándose de una investidura y aprovechándose de un micrófono donde las personas y las instituciones no se pueden defender”, le reclamó el senador Nicolás Albeiro Echeverry.

Pese al descontento por las palabras de Gustavo Petro, desde su bancada del Pacto Histórico salieron en su defensa.

“Estoy llamando a lo que está llamando el presidente, a que nos respetemos, nos respetemos todos; a que el presidente nos respete, nosotros respetemos al presidente, nos respetemos entre los que estamos aquí sentados porque aquí nadie es bandido a priori”, indicó Iván Cepeda.