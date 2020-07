Petro y Uribe deberían retirarse como yo, eso le generaría tranquilidad al país: Piedad Córdoba

Las palabras de la excongresista Piedad Córdoba siempre generan eco. Esta vez resuenan por su pedido para que Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez se retiren del debate electoral en Colombia, lo que en su concepto “generaría tranquilidad al país”.

La política antioqueña aseguró en entrevista con Caracol Radio que es la hora de que Colombia retome nuevas ideas.

“Me retiro, no del debate nacional, de la lucha por las ideas, de otra forma de hacer política, que realmente se parezca más a la vida de la gente, y permita amar mucho más al país y su gente; (me retiro) de la política electoral, calculadora, me retiro totalmente”, dijo.

Según aseguró, durante su trayectoria en la política colombiana sufrió ataques por su género y su raza.

“Nadie ha sufrido una agresividad tan violenta como la que se ciñó contra mí por ser una mujer afrodescendiente, por ser una persona con ideales distintos, fue brutal la campaña de desprestigio cuando hice ese ejercicio de mediación para liberar a rehenes y secuestrados que estaban en poder de las FARC”, explicó en la entrevista la excongresista de ideas liberales.

En medio de la conversación, tras ser consultada sobre Sergio Fajardo, dijo: “No veo una enjundia real, importante, profunda, en lo que preconiza”.

Y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó: “no estoy muy cercana a ella, sea la verdad decirlo, pero que Bogotá haya sido capaz de elegir una mujer, lesbiana, que de alguna manera controvierte, pues me parece importante, pero de alguna manera va entrando en ese juego de las componendas, de la política electoral, de qué sigue de aquí para allá y no como se construye el país”.

Pero las palabras de Piedad Córdoba que más retumbaron fueron las que dijo sobre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez: “al igual que yo, somos personas que generamos mucho, mucho debate, que polarizamos, y creo que Petro, una hombre inteligente, capaz, y Uribe, un personaje de muuuchos años en la política, deberían hacer lo mismo que yo, retirarse del debate electoral; mucho de lo que han dicho, que han hecho, ha sido producto de resultados electorales”.