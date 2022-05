Piden a Aída Merlano entregar pruebas de los $6.000 millones que, dice, entraron a campaña de Duque

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que le exija a la excongresista Aída Merlano la entrega de pruebas de las múltiples denuncias hechas en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, donde menciona al presidente Iván Duque y a otras personas dentro del proceso de financiación de campañas y violación de topes electorales.

“Salieron $18.000 millones de contratos del Distrito y salieron con la finalidad de corrupción, de corromper al sufragante, de desviar recursos para seguir manteniendo un poder y que, de hecho, parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron, de esos $18.000 millones, $6.000 millones”, fue el señalamiento de la prófuga.

Después de escuchar estas sindicaciones la Corte Suprema le pidió a Merlano jurar que había dicho la verdad y así respondió: “Señor magistrado, yo juro que he dicho la verdad, me ratifico y estoy dispuesta a seguir colaborando y entregarle las pruebas correspondientes de los hechos que aquí he narrado”.

La Procuraduría le pidió a la corte que le permita a Aída Merlano la entrega de pruebas. “Debería concederse un término judicial para efectos de que la acusada pueda presentar las pruebas que permitan, como lo dice la ley, verificar las citas o comprobar las aseveraciones antes de que entremos a hacer las alegaciones conclusivas si fuera el caso”, solicitó el procurador delegado José Fernando Ortega.

Tras esta solicitud de la Procuraduría para aportar pruebas, Merlano dijo que es la justicia la que debe verificar lo dicho.

“Estoy de acuerdo en el sentido en que obviamente la carga probatoria la tiene que ejercer la Fiscalía, y que son ustedes mismos los que tienen que verificar que las cosas que estoy denunciando, y lo que estoy manifestando, lo puedan ratificar ustedes buscando las pruebas que, entre otras cosas, ya están radicadas en la base de datos o en el búnker de la Fiscalía y que también reposan en la Corte Suprema de Justicia”, añadió Merlano.

Frente a esta solicitud, la Corte Suprema señaló que va a entrar a estudiar lo dicho por Aída Merlano y la solicitud de la Procuraduría para proceder o no a ordenarle la entrega de las pruebas.