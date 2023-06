Piden a Petro respetar a la prensa: "En manos de un presidente, las generalizaciones son peligrosas"

Juan Carlos Florez, politólogo, profesor y analista, en entrevista con Noticias Caracol analizó algunas de las frases que dijo el presidente Petro durante su discurso en las marchas del 7 de junio. El mandatario lanzó duros señalamientos a la prensa.

Presidente Petro: “Soy sirviente de ustedes, llego hasta donde ustedes quieran y si quieren vamos mucho más allá”.

Para el analista “esta frase la había pronunciado ya casi igual en el segundo discurso desde el balcón y señala su deseo de convocar más gente, que la gente se movilice y le respalde para que él pueda dar otros pasos políticos o profundizar los que ya ha dado. El asunto es que en esos discursos del balcón el presidente Petro ha convocado a la clase trabajadora, pero desafortunadamente en Colombia como en el mundo, incluso en Estados Unidos, la clase trabajadora se acabó en buena medida por la informalidad, de manera que a la gente que está en la informalidad le toca salir todos los días a la lucha, a las calles, o a buscar un contrato para poder sobrevivir y de esa manera las grandes movilizaciones que espera el presidente Petro no se van a dar porque a la gente le toca trabajar y no tiene tiempo suficiente para ir a eventos políticos”.

Presidente Petro: “Una vez tumben las reformas piensan -si el gobierno está aislado- destruirlo en la comisión de acusación para hacer exactamente lo que se hizo en Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel. Se llama un golpe blando”.

Juan Carlos Flórez: “La comisión de acusaciones en Colombia es conocida popularmente como comisión de absoluciones, ahí nunca ha pasado absolutamente nada, allí empezó el caso contra Samper, pero después eso murió en la plenaria de la Cámara y a Samper nunca le pasó nada. A mí me preocupa que el presidente desgaste la palabra golpe. ¿Qué tal que en verdad en algún momento ocurriera un intento de golpe? Pues pasaría como el pastorcito mentiroso, porque la gente no creería. Hoy el presidente tiene unas alianzas con la casta política en el Congreso y los problemas que hoy afronta están relacionados con el Benedetti gate y por todo el tema alrededor de la señora Sarabia, quien fuera su mano derecha, pero yo no veo. siendo honestos, que en estos momentos en Colombia haya unas fuerzas cuyo objetivo sea tumbar al presidente Petro”.

Presidente Petro: “Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel, el pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda hacia la esclavitud y que odia a la gente solo porque tienen un color de piel negra”.

Juan Carlos Flórez: “Aquí hay un tema complejo porque en primer lugar está el caso del racismo. El racismo existe en Colombia, contra la vicepresidenta ha habido expresiones racistas terribles, de inmensa gravedad. Otra cosa distinta sería señalar que porque en Colombia hay racismo todos los medios comunicación o todos los periodistas son racistas, eso es una inexactitud, pero sin duda que nos hace falta mucha más pedagogía para rechazar con contundencia el racismo en Colombia. Luego está la extremada politización del debate en las calles, eso es una realidad, pero una cosa es que uno tenga un criterio político, que no me guste lo que dice determinado medio, a que yo pase a agredir físicamente a sus periodistas. Esto segundo es inadmisible. Uno puede reclamar, como creo que lo deseamos muchos en Colombia, que los medios no sean un instrumento político, que algunos periodistas no confundan el medio con un instrumento político de oposición, pero agredir y permitir que se agreda físicamente a personas o a medios de comunicación es un atropello. El presidente, al haber sido un opositor durante décadas, está obligado a que se respete de manera muy, muy fuerte tanto a los medios de comunicación como a sus opositores políticos”.

Presidente Petro: “Nos sacaron una encuesta mentirosa, sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos mayoría popular en Colombia”.

Juan Carlos Flórez: “Toda generalización es peligrosa, es como decir que en Colombia, en la medida que hay un racismo atroz, que todos los colombianos somos racistas o todos los medios son racistas o todos los políticos son racistas. Igual ocurre con las encuestas, hay encuestas o encuestadoras muy desprestigiadas y todo el mundo sabe que tienen sesgos, pero hay otras que intentan hacer bien su labor. Algunas de las encuestadoras muy temprano señalaban el ascenso rapidísimo del presidente Petro en la primera vuelta y luego algunas encuestadoras señalaron rápidamente que el presidente Petro iba a ganar las elecciones a los pocos días de hecha la primera vuelta, de manera que en manos de un presidente esas generalizaciones son peligrosas. Es como si el presidente dijera todos los derechistas son golpistas, no, porque hay muchos derechistas que lo respaldan a él. Por ejemplo, Uribe ha guardado en buena medida silencio frente a Petro, entonces, uno ve que allí hay muchos matices”.

El analista concluye que “hay una tendencia latinoamericana que se vuelve muy dañina que es la tendencia al caudillismo cuando los gobernantes piden solo que se les aplauda, que solamente se les celebre, pero el presidente nos hace daño a todos en la medida en que, con generalizaciones, confunda opinión con golpismo. Una persona puede estar en la oposición a Petro, pero no ser en lo absoluto un golpista. De manera que yo creo que hay que reclamar y eso es legítimo del señor presidente de la República, Gustavo Petro, que eluda las generalizaciones porque nos hacen daño a todos, caldean innecesariamente el ambiente político, además es tan inexacto que una encuesta manipula información contra el presidente Petro, como que él diga que tiene hoy las mayorías a su favor porque recordemos que el presidente Petro tuvo unas mayorías electorales, pero no tiene las mayorías de toda la población del país”.