Exigen al Estado retractarse sobre operativo militar en Putumayo y limpiar el nombre de los muertos

En la Cámara de Representantes se llevó a cabo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo militar en Putumayo en el que inicialmente se dijo que habían muerto 11 personas y en el que ahora se habla de 2 víctimas más. El Gobierno dijo en su momento que la ofensiva iba dirigida contra presuntos disidentes de las FARC, pero los habitantes de la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo aseguran que la mayoría eran civiles.

Élder Gómez, líder comunal del municipio, exigió a los militares que “asuman la responsabilidad. Si ustedes van a hacer un operativo y ustedes asesinan a diez personas y si solo dos son delincuentes, digan la verdad. Los demás son personas civiles que fueron asesinadas y merecen que el Estado se retracte y limpie sus nombres, porque ellos ahorita no están aquí, no pueden hablar”.

Aníbal Ajón, uno de los afectados por el operativo en Putumayo, también habló en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa.

“En este momento me encuentro parado al frente de todos ustedes para que me reconozcan físicamente y que yo no soy alias ‘Bruno’ como llegó señalándome ese factor (persona), cubierto la cara, que no se lo podía identificar. Y de manera formal les pido de corazón que se haga justicia de los hechos que sucedieron el 28 de marzo”, afirmó.

¿Qué pasó con las dos nuevas víctimas del operativo en Putumayo?

La representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las citantes al debate de moción de censura contra Molano, aseguró que “hay dos muertos más, ministro".

“El último informe de la Defensoría es absolutamente claro cuando habla de 11 personas y a usted en la lista que les dio a los medios de comunicación le falta Daniel Eduardo Paredes San Juan y Lisandro Paredes San Juan, los dos oriundos de Puerto Leguízamo. ¿Por qué ministro usted está omitiendo esos nombres de la lista que le dio a los medios y al país?”, cuestionó.

Por su parte, la congresista María José Pizarro dijo que Molano “debe salir de la cartera de Defensa. El Ministerio de Defensa debe dejar de ser un ministerio de guerra. La seguridad democrática debe pasar a ser una seguridad humana. Necesitamos cambiar la guerra por un destino de paz para Colombia. Las FF. AA. de Colombia merecen recuperar el amor, la confianza, el honor y el respeto de todos los colombianos y colombianas”.

En el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa no se votará este martes 26 de abril. Los parlamentarios tienen un plazo de 10 días hábiles para decidir.