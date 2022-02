Piedad Córdoba respondió a señalamientos de su exasesor: “¿Por qué el ensañamiento en mi contra?”

La exsenadora Piedad Córdoba respondió a los señalamientos que hizo su exasesor Andrés Vásquez y que fueron revelados en Noticias Caracol. Conminó a su antiguo colaborador a mostrar las pruebas que dice tener y señaló que él ha optado por el linchamiento mediático en su contra.

En un extenso comunicado de 8 puntos que divulgó hacia la medianoche pidió que se detenga la “persecución política. Exijo en mi nombre, en el de mi familia, y en el de todo el Pacto Histórico plenas garantías para los próximos comicios y para ejercer nuestro derecho a hacer política”.

“Aún no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política. No he cometido delito alguno, por el contrario, entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales”, aseveró.

La candidata también se refirió al informe de Noticias Caracol.

Manifestó que se veía “obligada a recordarle al país que no es la primera vez que emergen falsos testigos en mi contra, siempre coincidiendo con mi participación en comicios electorales”.

Asimismo, aseguró:

Nunca hice parte de la organización armada y no tenía posibilidad de incidencia alguna en sus decisiones político-militares. Mi contacto con las FARC-EP, avalado por dos estados, se da en el marco de la búsqueda de un intercambio de prisioneros acorde al DIH y de gestos humanitarios unilaterales. Las FARC me dio flores en las fotos que todos vieron, pero no me dieron ni bienes, ni dinero, ni curules, ni votos, ni Premios Nobel.

Piedad Córdoba afirmó que Andrés Vásquez no tiene la capacidad “de entregar las 17 pruebas documentales que prometió a la Corte para sustentar sus mentiras” y era por eso que sus “enemigos políticos han optado por el linchamiento mediático en mi contra en plena campaña electoral, intentando instalar como verdades un testimonio que no tiene elemento probatorio alguno”.

Recordó que su exasesor “fue condenado en 2011 por los delitos de injuria y calumnia, lo que es demostrativo de su compulsión a mentir contra sus contradictores políticos y personales”.

Respecto a su supuesta intervención para que Íngrid Betancourt no fuera liberada, Piedad Córdoba invitó a la mamá de la candidata, Yolanda Pulecio, “quien personalmente me acompañó en todas las gestiones para las liberaciones de los retenidos por las FARC-EP, a asistir conmigo a la Comisión para contribuir a esclarecer estas acusaciones malintencionadas”.

Presunta relación de Piedad Córdoba con Álex Saab

En su comunicado, la exsenadora también se pronunció sobre los supuestos nexos con el empresario Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Reafirmo, no me involucré en ningún negocio ni legal ni ilegal con el señor Saab, y haberlo referenciado como empresario legal no me compromete ni a mí ni al ingente número de personas que lo hicimos en ninguna de sus actividades.

“El mito de mi madrinazgo con Alex Saab en Venezuela es un chisme inventado que carece de prueba alguna”, sostuvo Piedad Córdoba.

Añadió que ha sido “estúpida la decisión de los últimos 3 presidentes de dinamitar relaciones económicas con nuestro principal socio natural, que solo ha plagado de hambre y desempleo ambos lados de la frontera, y por ello es pública mi postura de restablecimiento de relaciones binacionales en todos los sentidos, pero no en función del clientelismo y la corrupción que he combatido desde que inicié mi carrera política”.