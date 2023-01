"Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo": Petro le contesta a Duque

Luego de que el presidente insinuara que el senador quiere "capitalizar el caos", este le respondió: "el culpable del paro no soy yo, es usted".

Gustavo Petro, en entrevista con Blu Radio, sostuvo que él no dirige el paro nacional.

“Estoy con el paro, estoy con la movilización, pero no la dirijo, no es mía. No es de Colombia Humana”, recalcó.

Según el congresista, "el Comité Nacional de Paro está configurado por una serie de personas entre las cuales se encuentran votantes de Duque y entre los cuales se encuentran muchísimos votantes en blanco”.

Más temprano, también en diálogo con Blu Radio, el presidente Iván Duque había dicho que “hay personas que quieren capitalizar políticamente el caos , capitalizar políticamente el llamado a la desestabilización. A mí me parece que eso no es responsable y yo creo que usted sabe claramente a quién me estoy refiriendo y no se preocupe que, sin tener que mencionar el nombrecito, usted ya lo tiene claro”.

Respecto a estas afirmaciones, Petro argumentó: "La doble calumnia de Duque se desmiente por ese mismo hecho. Son sus propios electores los que le están demandando reformas a una serie de reformas que él mantiene y quiere profundizar, que afectan de manera grave a la ciudadanía”.

El senador de Colombia Humana también hizo referencia a las acusaciones del jefe de Estado, según la cual hay "pirómanos" que quieren ganar por violencia lo que perdieron en las urnas.

“La segunda mentira de Duque, el presidente de la República, es asignarle el epíteto a quienes competimos con él en la segunda vuelta presidencial, es decir la Colombia Humana, el epíteto de pirómanos. Ningún elector de los ocho millones que se expresaron aquella vez en las urnas es pirómano”, recalcó Petro.

“Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo una serie de reformas que el pueblo necesita para poder vivir en dignidad”, puntualizó.

Haga clic acá para escuchar la entrevista completa de Gustavo Petro en Blu Radio.