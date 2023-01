Plancha de $2 millones y sofás de $30 millones: lujos con dineros públicos de embajadora ante la ONU

Denuncian que también compró cortinas, seis colchones y una cama a precios exorbitantes, todo con recursos oficiales. A la polémica se suma un BMW.

Adriana del Rosario Mendoza Agudelo se posesionó como embajadora de Colombia ante la ONU el 18 octubre de 2018.

Al poco tiempo mostró su gusto fino.

La embajadora hizo varias solicitudes de asignación de partida para la dotación de bienes muebles para su residencia.

En una de ellas, en octubre de 2019, solicitó a la Cancillería dinero para comprar una plancha de ropa de 500 euros, casi 2 millones de pesos. En Colombia la más costosa puede valer unos $300.000

Noticias Caracol se puso en la tarea de buscar esa plancha de 500 euros en Europa, pero la más cara es de 129, que en pesos son unos 500.000.

Un año antes, la embajadora envió la solicitud para reemplazar una cama, 4 somieres y 6 colchones, que costaban 11.000 francos suizos y que a la tasa actual en pesos representan más de $44 millones de pesos.

Ese mismo mes de 2018, Mendoza hizo una nueva solicitud para comprar dos sofás de 12.350 francos suizos, cortinas para comedor y sala (3.735 francos suizos) y tapizado para el juego del comedor (4.690 francos suizos), que en pesos colombianos se traduce en algo más de 72 millones de pesos.

La embajadora, al parecer, también adquirió un carro BMW como si fuera del servicio diplomático y así ahorró en impuestos.

La funcionaria, además, ha invitado a sus empleados a almorzar y una de esas salidas, al restaurante Together de Ginebra, le costó 175,50 francos suizos ($800.000). No era un acto oficial ni diplomático, sino personal , pero para él echó mano de gastos de representación y no de su salario, que, según el Gobierno, es de 10.957, aunque no se especificó si era en dólares o euros.

Y así ha habido más de un almuerzo no oficial pagado con la chequera de la diplomacia.

La canciller Claudia Blum anunció una investigación preliminar contra la embajadora ante la ONU.