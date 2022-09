Polémica en Senado por propuesta de cambios a la reforma al Congreso: “No nos invitaron”

La comisión primera del Senado, sobre temas constitucionales, discutió este miércoles, 28 de septiembre de 2022, el proyecto de reforma al Congreso que presentó el Centro Democrático con el apoyo del Pacto Histórico y que avanzó a segundo debate.



Sin embargo, se presentó una fuerte discusión, luego de que la ponente del proyecto, la senadora Paloma Valencia, propuso eliminar el artículo que propone la reducción del Congreso y que la disminución de salarios solo aplique a los parlamentarios y no a todos los altos funcionarios.

“Quisiera saber cuál es la explicación de con quiénes concertó el eliminar estos artículos para impedirle a este país que tenga un Congreso más pequeño, un Senado más pequeño, cuáles fueron los argumentos de esa concertación en donde miembros de otros partidos o los que les argumentaron eso le pidieron que quitara de su proyecto de ley la reducción del Congreso”, dijo Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal.

La senadora Paloma Valencia le contestó: “No, senador Chacón. Nadie me pidió que los eliminara. Yo los estoy eliminando porque yo creo que el tiempo está muy ajustado y es un debate demasiado importante la reducción del salario. Yo el próximo año traigo mi proyecto de reducción del Congreso y espero que usted me acompañe”.

También hubo críticas como las de Cambio Radical al hecho de que el proyecto fue un acuerdo entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero que no se invitó a otras colectividades.

Así lo expresó el senador David Luna: “A nosotros no nos invitaron como partido político a la mesa a la que hacen referencia. Pareciera que al señor presidente Petro solo le importa interlocutar con el señor presidente Uribe, ¿para qué? Para lograr obviamente mejor protagonismo y mejor desatención".

Y agregó: "A nosotros no nos invitaron a la mesa y estamos acá acompañando el proyecto, no nos digan que lo queremos dilatar ni más faltaba. Que la doctora Paloma y el Centro Democrático se pongan de acuerdo ahora tan seguidamente con el Pacto Histórico y el señor Petro a mí me parece muy bien, pero a mí me parece que nosotros representamos una oposición no uribista".