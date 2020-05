Polémica por declaraciones de mindefensa sobre posibles cambios a los acuerdos de paz

Las palabras de Carlos Holmes Trujillo tuvieron que ser aclaradas. El partido FARC dijo que modificar el documento es un exabrupto.

Todo comenzó con las declaraciones del ministro de Defensa.

“Si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante, sin afectar siquiera el texto del acuerdo, y yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad”, dijo el alto funcionario.

Algunos interpretaron esto como la apertura de una puerta para hacer modificaciones al acuerdo de paz con las extintas FARC.

Para Rodrigo Londoño, presidente del partido político FARC, esa posibilidad es un exabrupto.

“¿Cuál es la intención? ¿La intención es mejorar el acuerdo? Sabemos que no, no nos metamos mentiras. ¿Quién lo plantea? ¿Qué intereses representa este señor que plantea, que hace la propuesta? Entonces uno dice, si hubiera buena fe, hasta diría, hombre, analicémoslo. Pero allí no hay buena fe, allí hay mala fe", aseveró Londoño.

Ante las críticas, el propio ministro de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que es falso que haya propuesto una modificación unilateral del acuerdo de paz.

Luego, el consejero presidencial Emilio Archila reafirmó que no habrá modificaciones a lo firmado en La Habana.

“No hay sino una sola voz, todos seguimos las directrices del presidente, del jefe de Gobierno, del jefe de Estado (Iván Duque). No va a haber modificación unilateral de los acuerdos", afirmó.

Además, dijo que el Gobierno Nacional solo hará modificaciones constitucionales para que rijan en futuros procesos de paz.